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Коммерсантъ FM
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Население ждет роста цен и готово потреблять

Мониторинг инфляции

В мае 2023 года ожидаемая через год населением медианная инфляция, по оценкам ФОМ для ЦБ, выросла до 10,8% с 10,4% в апреле. Рост показателя зафиксирован только у респондентов без сбережений, у подгруппы респондентов со сбережениями ожидания не изменились (см. график). Наблюдаемая же сейчас респондентами годовая инфляция в мае снизилась до 14,1% (на 0,8 процентного пункта к апрелю), что является минимумом с марта 2021 года. Обеспокоенность респондентами ростом цен на большинство товаров в мае также ослабла. Больше всего уменьшилась доля респондентов, сообщавших о сильном росте цен на услуги ЖКХ (в силу традиционного окончания отопительного сезона), лекарства, чай, кофе и яйца. Участники опроса также стали чаще, чем в апреле, сообщать о сильном росте цен на сыры и колбасы; одежду, обувь и кожгалантерею.

На этом фоне ценовые ожидания предприятий в целом снизились (как и оценки ожидаемого спроса) — но в розничной торговле продолжили рост, несмотря на более сдержанные ожидания относительно спроса у розничных продавцов, отмечают в ЦБ. Последнее подтверждают и свежие оценки недельной инфляции, опубликованные Росстатом. На неделе с 16 по 22 мая 2023 года цены выросли на 0,04%. Среднесуточный рост цен замедлился до 0,006% с 0,008% неделей ранее. Впрочем, без волатильных компонент (овощей и авиаперелетов) он составил, по оценкам аналитиков Telegram-канала MMI, 0,14% против 0,10% и 0,08% двумя неделями ранее — то есть инфляция, очищенная от волатильных компонент, продолжает разгоняться. Качественные оценки ожидаемой инфляции на год и месяц вперед в мае, как отмечают в ЦБ, также несколько увеличились — большая, чем в прошлом месяце, доля респондентов указала, что цены будут расти быстрее, чем сейчас, или вырастут очень сильно.

Индекс потребительских настроений, измеряемый ЦБ, в мае чуть снизился (на 2,2 пункта к апрелю) после шести месяцев роста и вернулся к уровню марта 2023 года, оставаясь вблизи максимумов с первой половины 2018 года. Снижение произошло за счет ухудшения ожиданий экономического положения страны и личного материального положения респондентов. Оценки текущего состояния почти стабильны в его обоих компонентах: фактического изменения материального положения за год и благоприятности текущего момента для крупных покупок.

Артем Чугунов

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