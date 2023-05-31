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Коммерсантъ FM
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«Дружба» качает убытки

Минск хочет повысить тарифы на транзит нефти

Белоруссия, лишившаяся из-за санкций доходов от транзита российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба», хочет компенсировать потери. Минск планирует поднять тариф на прокачку по северной и по южной веткам нефтепровода. Если предложение будет согласовано, поставки подорожают не только для Германии и Польши, куда сейчас идет исключительно казахстанская нефть, но также для Чехии, Словакии и Венгрии. В итоге, полагают эксперты, все эти страны могут начать искать альтернативные источники сырья.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, оператор белорусского участка нефтепровода «Дружба» «Гомельтранснафта Дружба» 26 мая обратился в «Транснефть» с предложением повысить тарифы на транспортировку нефти с 1 июля на 84% к действующему уровню. Как указывается в письме, копия которого есть у “Ъ”, повышение позволит обеспечить безубыточную работу компании в 2023 году и сохранить для нее возможность дальнейшего развития. В «Транснефти» “Ъ” подтвердили получение письма от белорусского оператора, отказавшись от подробных комментариев.

Нефтепровод «Дружба» идет по территории России до белорусского Мозыря, а в Белоруссии разветвляется на две нитки: северная идет в направлении Польши и Германии, а южная — через Украину в Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию. Как поясняют источники “Ъ”, повышение тарифа предполагается на обоих направлениях.

Так Белоруссия пытается компенсировать потерю объемов на северном направлении после того, как в начале года Германия и Польша остановили импорт российской нефти и начали закупки нефти из Казахстана в гораздо меньших объемах. В целом по итогам года поставки из Казахстана вряд ли превысят 1 млн тонн, что примерно в 20 раз меньше, чем прежде поставлялось из России.

В «Гомельтранснафта Дружба» отметили, что в текущем году из-за санкций со стороны Европы поставки российской нефти по территории Белоруссии значительно сократились. В частности, грузооборот за первые три месяца года по транзитным направлениям оказался на 38,6% ниже уровня, заявленного «Транснефтью» при плановом пересмотре тарифов, а в направлении Польши и Германии — на 55,2%.

В целом в январе—марте прокачка по системе «Дружбы» упала в 4,7 раза, в том числе в направлении Польши и Германии — в 12,1 раза к уровню прошлого года. В январе—июне отрицательная динамика сохранится (снижение в 5,3 и 16,6 раза соответственно). По итогам года Минск прогнозирует падение уровня транзита нефти на 45,9% относительно заявленных при пересмотре ставок показателей, а в направлении Польши и Германии — на 71,2%.

В письме «Гомельтранснафта Дружба» говорится, что снижение грузооборота приводит к убыточности компании: по итогам первого квартала убыток составил 329 млн руб., а по итогам первого полугодия может вырасти до 1,26 млрд руб. При этом компания пытается повысить эффективность, повторно увеличив тарифы на внутреннюю транспортировку нефти на белорусские НПЗ и оптимизировав численность сотрудников.

С аналогичной просьбой о повышении тарифа уже выступала «Укртранснафта» — оператор украинского участка «Дружбы». Компания подавала заявку на двухэтапное подорожание транспортировки с текущих €13,6 до €21 за тонну с 1 августа, но в итоге Киеву удалось согласовать повышение только на 25% c 1 июня, до €17. Это уже второе повышение ставки с начала года: с 1 января тариф в направлении Словакии и Венгрии вырос на 18,3%, до €13,6 за тонну.

По мнению эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, требования Белоруссии с учетом резкого падения прокачки по северной ветке логичны. Фактически страна оказалась перед выбором: в несколько раз поднять тариф только по северной ветке, где резко снизилась прокачка, или увеличить его не так сильно, но на обеих ветках. В первом случае для Казахстана станет невыгодно поставлять свою нефть через «Дружбу», и поставки, скорее всего, развернутся на Усть-Лугу, откуда нефть будет экспортироваться морем. Во втором случае рост стоимости прокачки делает менее привлекательным поставки через Белоруссию и для потребителей на южной ветке, которые начнут задумываться об альтернативах.

Ольга Мордюшенко

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