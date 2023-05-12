Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Дружба» — «Дружбой», а НПЗ врозь

Польша подталкивает ЕС к запрету импорта по северной ветке трубопровода

Евросоюз в рамках готовящегося 11-го пакета санкций по инициативе Варшавы может запретить прокачку российской нефти по северной нитке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу. Впоследствии, полагают на рынке, этот запрет может распространиться и на поставки из третьих стран, в частности, из Казахстана, который сейчас по этой трубе поставляет сырье на немецкие НПЗ. Такие ограничения позволят Польше стать ключевым поставщиком нефти в Германию, что даст стране преимущества в переговорах с Берлином по продаже перерабатывающих мощностей, а также ослабит позиции российских компаний, которые добиваются возврата своих долей в заводах.

Польская нефтепереработка может оказаться главным бенефициаром полного прекращения поставок нефти по северной ветке «Дружбы»

Польская нефтепереработка может оказаться главным бенефициаром полного прекращения поставок нефти по северной ветке «Дружбы»

Фото: Сергей Гриц, Коммерсантъ

Польская нефтепереработка может оказаться главным бенефициаром полного прекращения поставок нефти по северной ветке «Дружбы»

Фото: Сергей Гриц, Коммерсантъ

ЕС предложил официально прекратить поставки российской нефти по трубопроводам в Германию и Польшу в рамках готовящегося 11-го пакета санкций в отношении России. Об этом со ссылкой на соответствующие документы сообщило агентство Bloomberg. Сейчас эти страны в виде предоставленного в июне прошлого года исключения могут получать сырье из России по северной ветке нефтепровода «Дружба», идущего через Белоруссию в Европу. И именно от него предлагает отказаться Евросоюз. В 2022 году средний объем импорта Германии и Польши через «Дружбу», по данным Bloomberg, составлял около 480 тыс. баррелей в день. При этом исключения, допускающие прокачку через южную ветку газопровода, который снабжает Венгрию, Словакию и Чешскую Республику, останутся в силе.

Как напомнили в «Транснефти», фактически поставки по «Дружбе» в Германию и Польшу были остановлены в феврале-марте. Сейчас, пояснил советник главы компании Игорь Демин, на немецкие НПЗ по этому маршруту прокачивается только нефть из Казахстана. «Сейчас есть заявки на транзит через "Дружбу" в Германию казахстанской нефти объемом в 100 тыс. тонн в месяц, но фактически транспортируется меньше. В марте поставки составили 20 тыс. тонн, в апреле — 50 тыс. тонн. Объемы на май пока не подтверждены»,— отметил он.

Инициатором полного запрета импорта по северной нитке «Дружбы» является Варшава.

Источники “Ъ” на рынке не исключают, что это может быть шагом к полной остановке прокачки по этому маршруту, в том числе и казахстанской нефти. Такой вариант выгоден Польше, которая заинтересована в том, чтобы транзит сырья на немецкие НПЗ шел по ее территории. Сама страна получает существенные объемы нефти из Казахстана через терминал в порту Гданьск. Туда она поступает морем из Усть-Луги, до которой транспортируется по ответвлению от все той же северной ветки «Дружбы».

Объемы прокачки по этому направлению составляют до 10 млн тонн в год. Как поясняют собеседники “Ъ”, в Польше опасаются, что Казахстан может впоследствии перенаправить нефть из Усть-Луги напрямую на Германию. На данный момент это не позволяет сделать долгосрочный контракт с рядом ограничений. Если Варшава в перспективе добьется полного запрета на поставки нефти через «Дружбу», сильнее всего от этого пострадает Белоруссия, которая получает плату за транзит, считают источники “Ъ”. При этом и сама Польша теряет существенные деньги: в начале мая председатель правления польской Orlen Даниель Обайтек заявлял, что запрет на российскую нефть обходится компании примерно в $27 млн в день из-за разницы в цене примерно в $30 за баррель между более дешевым сырьем из РФ и альтернативными поставками.

В то же время на российских компаниях возможное введение Евросоюзом запрета на поставки нефти по «Дружбе» в Германию и Польшу не отразится, считают аналитики.

Как отмечает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, Россия фактически сама остановила прокачку в Польшу, несмотря на то что у страны был действующий контракт с «Татнефтью» на поставку 200 тыс. тонн нефти в месяц до декабря 2024 года. Но в феврале Минэнерго неожиданно не подтвердило график транспортировки, а «Татнефть» не стала оплачивать прокачку. Так что подобный пункт в 11-м пакете санкций можно считать номинальным, отмечает он.

К оставшимся поставкам нефти из России в Европу возникли вопросы

Также господин Юшков полагает, что запретом на поставки в Германию по «Дружбе» Польша подводит Берлин к продаже ей НПЗ в стране, которые раньше принадлежали «Роснефти». По мнению эксперта, если трубопровод из Гданьска станет единственным источником поставок сырья, это даст Варшаве преимущества в переговорах о покупке перерабатывающих мощностей. К тому же, полагает Игорь Юшков, официальная остановка прокачки по «Дружбе» ослабит позиции российских компаний, которые добиваются восстановления своего права на владение долями в НПЗ в Германии. Без перспектив поставки на эти заводы собственной нефти владение ими становится бессмысленным, так как теряется экономический эффект, отмечает эксперт.

С таким мнением согласен заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов. «Если все-таки активы данного НПЗ вернутся в управление "Роснефти", запрет на трубопроводные поставки нефти из России в Германию существенно ухудшит рентабельность производства, но рассчитывать на это в нынешних политических реалиях не стоит»,— пояснил он «РИА Новости».

Ольга Мордюшенко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...