«Дружба» — «Дружбой», а НПЗ врозь

Евросоюз в рамках готовящегося 11-го пакета санкций по инициативе Варшавы может запретить прокачку российской нефти по северной нитке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу. Впоследствии, полагают на рынке, этот запрет может распространиться и на поставки из третьих стран, в частности, из Казахстана, который сейчас по этой трубе поставляет сырье на немецкие НПЗ. Такие ограничения позволят Польше стать ключевым поставщиком нефти в Германию, что даст стране преимущества в переговорах с Берлином по продаже перерабатывающих мощностей, а также ослабит позиции российских компаний, которые добиваются возврата своих долей в заводах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Польская нефтепереработка может оказаться главным бенефициаром полного прекращения поставок нефти по северной ветке «Дружбы»

Фото: Сергей Гриц, Коммерсантъ Польская нефтепереработка может оказаться главным бенефициаром полного прекращения поставок нефти по северной ветке «Дружбы»

Фото: Сергей Гриц, Коммерсантъ

ЕС предложил официально прекратить поставки российской нефти по трубопроводам в Германию и Польшу в рамках готовящегося 11-го пакета санкций в отношении России. Об этом со ссылкой на соответствующие документы сообщило агентство Bloomberg. Сейчас эти страны в виде предоставленного в июне прошлого года исключения могут получать сырье из России по северной ветке нефтепровода «Дружба», идущего через Белоруссию в Европу. И именно от него предлагает отказаться Евросоюз. В 2022 году средний объем импорта Германии и Польши через «Дружбу», по данным Bloomberg, составлял около 480 тыс. баррелей в день. При этом исключения, допускающие прокачку через южную ветку газопровода, который снабжает Венгрию, Словакию и Чешскую Республику, останутся в силе.

Как напомнили в «Транснефти», фактически поставки по «Дружбе» в Германию и Польшу были остановлены в феврале-марте. Сейчас, пояснил советник главы компании Игорь Демин, на немецкие НПЗ по этому маршруту прокачивается только нефть из Казахстана. «Сейчас есть заявки на транзит через "Дружбу" в Германию казахстанской нефти объемом в 100 тыс. тонн в месяц, но фактически транспортируется меньше. В марте поставки составили 20 тыс. тонн, в апреле — 50 тыс. тонн. Объемы на май пока не подтверждены»,— отметил он.

Инициатором полного запрета импорта по северной нитке «Дружбы» является Варшава.

Источники “Ъ” на рынке не исключают, что это может быть шагом к полной остановке прокачки по этому маршруту, в том числе и казахстанской нефти. Такой вариант выгоден Польше, которая заинтересована в том, чтобы транзит сырья на немецкие НПЗ шел по ее территории. Сама страна получает существенные объемы нефти из Казахстана через терминал в порту Гданьск. Туда она поступает морем из Усть-Луги, до которой транспортируется по ответвлению от все той же северной ветки «Дружбы».

Объемы прокачки по этому направлению составляют до 10 млн тонн в год. Как поясняют собеседники “Ъ”, в Польше опасаются, что Казахстан может впоследствии перенаправить нефть из Усть-Луги напрямую на Германию. На данный момент это не позволяет сделать долгосрочный контракт с рядом ограничений. Если Варшава в перспективе добьется полного запрета на поставки нефти через «Дружбу», сильнее всего от этого пострадает Белоруссия, которая получает плату за транзит, считают источники “Ъ”. При этом и сама Польша теряет существенные деньги: в начале мая председатель правления польской Orlen Даниель Обайтек заявлял, что запрет на российскую нефть обходится компании примерно в $27 млн в день из-за разницы в цене примерно в $30 за баррель между более дешевым сырьем из РФ и альтернативными поставками.

В то же время на российских компаниях возможное введение Евросоюзом запрета на поставки нефти по «Дружбе» в Германию и Польшу не отразится, считают аналитики.

Как отмечает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, Россия фактически сама остановила прокачку в Польшу, несмотря на то что у страны был действующий контракт с «Татнефтью» на поставку 200 тыс. тонн нефти в месяц до декабря 2024 года. Но в феврале Минэнерго неожиданно не подтвердило график транспортировки, а «Татнефть» не стала оплачивать прокачку. Так что подобный пункт в 11-м пакете санкций можно считать номинальным, отмечает он.

Также господин Юшков полагает, что запретом на поставки в Германию по «Дружбе» Польша подводит Берлин к продаже ей НПЗ в стране, которые раньше принадлежали «Роснефти». По мнению эксперта, если трубопровод из Гданьска станет единственным источником поставок сырья, это даст Варшаве преимущества в переговорах о покупке перерабатывающих мощностей. К тому же, полагает Игорь Юшков, официальная остановка прокачки по «Дружбе» ослабит позиции российских компаний, которые добиваются восстановления своего права на владение долями в НПЗ в Германии. Без перспектив поставки на эти заводы собственной нефти владение ими становится бессмысленным, так как теряется экономический эффект, отмечает эксперт.

С таким мнением согласен заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов. «Если все-таки активы данного НПЗ вернутся в управление "Роснефти", запрет на трубопроводные поставки нефти из России в Германию существенно ухудшит рентабельность производства, но рассчитывать на это в нынешних политических реалиях не стоит»,— пояснил он «РИА Новости».

Ольга Мордюшенко