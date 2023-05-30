Инвесторы ВТБ не достучались до суда

Суд в Москве оставил без рассмотрения иск пострадавших инвесторов к ВТБ — они требовали от банка возместить убытки из-за заморозки ценных бумаг весной 2022-го, сообщает Forbes. Кредитная организация попала под блокирующие санкции США 24 февраля прошлого года. После этого она принудительно перевела активы инвесторов другим брокерам — Альфа-банку и Россельхозбанку, но иностранные бумаги все равно были заморожены. Пострадавшие уверены, что ВТБ мог, но не дал им возможности продать акции до блокировки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Могут ли они рассчитывать на компенсацию? И насколько справедливы их претензии? “Ъ FM” обсудил это с управляющим директором инвесткомпании «Иволга Капитал» Дмитрием Александровым:

«Претензии связаны с тем, что бумаги, купленные на СПБ Бирже, во многом оказались заблокированы из-за того, что они переводились к другим брокерам. Соответственно, в процессе таких операций состояние активов оказалось подвешенным. Так что разочарование инвесторов совершенно понятно.

Четких перспектив по разблокировке не прослеживается, особенно с учетом, что брокером здесь выступает подсанкционный банк. Поэтому истцы пытаются хоть каким-то образом компенсировать свои потери.

Также нужно понимать, что те события, которые происходили в прошлом году, были абсолютно неожиданными для инфраструктуры. Просто никому не могло в голову прийти, что Национальный расчетный депозитарий может попасть под ограничения, вследствие чего бумаги в нем окажутся заблокированными.

Вместе с тем все, что связано с санкционным законодательством и техническими возможностями торговать активами, имеет огромное число нюансов. Возможно, в рамках разбирательства суд установит, что какой-то период еще теоретически мог бы быть доступным для их продажи.

Но я вспоминаю, какие были эмоции, динамика событий в прошлом году — времени на принятие решений не было абсолютно, сроки исчислялись если не днями, то часами. Если такой промежуток и существовал, то он точно не был длинным. Вот, возможно, в рамках этого периода будут какие-то частичные компенсации».

Коллективный иск против ВТБ подали 2 марта. Инвесторы настаивают на признании переводов бумаг другим брокерам недействительными и требуют вернуть их на торговые счета в депозитарии банка и снять ограничения для торговли.

Кроме того, клиенты уверены, что в цепочке хранения бумаг, которые они приобрели на СПБ Бирже, не должно быть Национального расчетного депозитария, а, значит, они не должны быть заблокированными.

Однако банк имеет право не раскрывать структуру хранения акций, и шансы добиться обратного минимальны, считает адвокат, партнер юридической фирмы NSP Арам Григорян, который ознакомился с копией иска:

«ВТБ через свой регламент изменил порядок передачи прав на ценные бумаги и указал, что вправе централизованно передать учет по ним в пользу другого брокера, если возникают обстоятельства непреодолимой силы. Там есть более глубокая проблема, связанная с тем, что некоторые инвесторы заявили об отказе о таком переводе, но банк его проигнорировал либо не успел обработать. Так что по каждому пострадавшему игроку рынка нужно разбираться отдельно.

Второе — по поводу цепочки контроля: здесь нужно учитывать, что банк не вправе раскрывать эту информацию, потому что инвесторы являются клиентами брокера, и дальнейшая цепочка владения для них недоступна и не должна быть доступна. На мой взгляд, перспективы здесь низкие.

Банк действовал строго согласно регламенту, уведомил всех о переводе, а инвесторы в большинстве своем не успели заявить об отказе от него.

Да, они были поставлены в тяжелое положение, им был дан срок равный одному рабочему дню, но закон о защите прав потребителей не распространяется на эти отношения. Так что здесь применяется стандартное доказывание, такое же, как к предпринимателям, тем, кто действует на свой страх и риск.

С точки зрения справедливости, может быть, инвесторы и в своем праве, но с точки зрения закона это не так, потому что они могли понимать все риски, связанные с тем, что их брокер является подсанкционным лицом».

Между тем Центробанк сообщал, что после начала военных действий на Украине в иностранных депозитариях заблокированными оказались бумаги 5 млн частных российских инвесторов — это иностранные акции и облигации более чем на 1 трлн руб. В ВТБ сообщали, что это затронуло 0,5 млн клиентов банка, пишет Forbes. “Ъ FM” направил запрос в пресс-службу банка.

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Даниил Бабкин