ВТБ просит за клиентов

ВТБ обратился к властям Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов клиентов. Речь идет об иностранных ценных бумагах и доходах по ним. Банк направил регуляторам стран заявку на получение специальной лицензии. Как отметили в ВТБ, несмотря на прохождение всех известных процедур, прогнозировать успех сложно, так как европейские власти не дают никаких разъяснений и гарантий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Но дело вовсе не в формальных требованиях, говорит партнер ФБК Legal Александр Ермоленко: «Поскольку это вопрос политический, то здесь требования формальные — собрать бумаги, которые подтверждают, что деятельность осуществляется в соответствии с законодательством Бельгии, что никаких нарушений не допущено, что они не привлекались, не было никаких предписаний регулятора.

Дальше нужно подтверждение, что от блокировки пострадало большое количество клиентов, в том числе граждане ЕС, соответственно, разморозка была бы полезна многим заинтересованным лицам. То есть надо объяснить, почему это разрешение необходимо дать.

Ситуация вполне очевидная, и вопрос только в том, можно ли сделать послабление для России. В данном случае он политический, поэтому никаких гарантий нет. Что касается сумм, о которых может идти речь, поскольку организация крупная, то это миллионы евро. После блокировки все пытались решать эти вопросы в новых условиях. Какая картина сложилась на сегодняшний день, сказать сложно».

Прежде за лицензией также обращались «Альфа-Капитал», БКС, Тинькофф-банк и другие брокеры. Но проблема ВТБ в том, что он сам по себе находится под санкциями, говорит глава инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. Так что шансов на разблокировку активов клиентов крайне мало, считает он: «ВТБ переводил активы сторонним брокерам, поскольку сам находится под санкциями, соответственно, у депозитария остался минимум клиентов.

Что сейчас пытаются сделать Euroclear и Clearstream? Они дают лицензию на разблокировку в НРД. Так, если у депозитария, который не под ограничениями, внутри НРД есть какие-то средства, то их каким-то образом можно разблокировать. Но есть госброкеры и госдепозитарии, которые попали в SDN-лист. Как бы они не хотели, разморозки со стороны Euroclear, Clearstream не будет.

Я не очень понимаю, как даже при разблокированном НРД можно куда-то дальше двинуть деньги из ВТБ.

Однажды банки договорятся о разморозке средств клиентов, но это вопрос не ближайшей перспективы. Было немного времени на перевод активов в сторонние депозитарии, что все и сделали. А здесь получается матрешка, где конечный депозитарий — ВТБ — оказывается сам по себе заблокированным».

После начала военных действий на Украине европейские депозитарии Euroclear и Clearstream ввели санкции против НРД. В результате часть бумаг российских инвесторов оказалась заблокирована. Однако в конце декабря европейские регуляторы выдали Национальному расчетному депозитарию разрешение на проведение операций с замороженными активами. Тогда ЦБ предупредил, что это не гарантирует инвесторам их разблокировку.

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Анна Маргулис