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Коммерсантъ FM
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ВТБ просит за клиентов

Каковы шансы держателей иностранных акций на их разморозку

ВТБ обратился к властям Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов клиентов. Речь идет об иностранных ценных бумагах и доходах по ним. Банк направил регуляторам стран заявку на получение специальной лицензии. Как отметили в ВТБ, несмотря на прохождение всех известных процедур, прогнозировать успех сложно, так как европейские власти не дают никаких разъяснений и гарантий.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Но дело вовсе не в формальных требованиях, говорит партнер ФБК Legal Александр Ермоленко: «Поскольку это вопрос политический, то здесь требования формальные — собрать бумаги, которые подтверждают, что деятельность осуществляется в соответствии с законодательством Бельгии, что никаких нарушений не допущено, что они не привлекались, не было никаких предписаний регулятора.

Какие разъяснения дал Clearstream по поводу бумаг НРД

Дальше нужно подтверждение, что от блокировки пострадало большое количество клиентов, в том числе граждане ЕС, соответственно, разморозка была бы полезна многим заинтересованным лицам. То есть надо объяснить, почему это разрешение необходимо дать.

Ситуация вполне очевидная, и вопрос только в том, можно ли сделать послабление для России. В данном случае он политический, поэтому никаких гарантий нет. Что касается сумм, о которых может идти речь, поскольку организация крупная, то это миллионы евро. После блокировки все пытались решать эти вопросы в новых условиях. Какая картина сложилась на сегодняшний день, сказать сложно».

Что говорят эксперты о выводе средств россиян в Clearstream

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Прежде за лицензией также обращались «Альфа-Капитал», БКС, Тинькофф-банк и другие брокеры. Но проблема ВТБ в том, что он сам по себе находится под санкциями, говорит глава инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. Так что шансов на разблокировку активов клиентов крайне мало, считает он: «ВТБ переводил активы сторонним брокерам, поскольку сам находится под санкциями, соответственно, у депозитария остался минимум клиентов.

Что сейчас пытаются сделать Euroclear и Clearstream? Они дают лицензию на разблокировку в НРД. Так, если у депозитария, который не под ограничениями, внутри НРД есть какие-то средства, то их каким-то образом можно разблокировать. Но есть госброкеры и госдепозитарии, которые попали в SDN-лист. Как бы они не хотели, разморозки со стороны Euroclear, Clearstream не будет.

Я не очень понимаю, как даже при разблокированном НРД можно куда-то дальше двинуть деньги из ВТБ.

Однажды банки договорятся о разморозке средств клиентов, но это вопрос не ближайшей перспективы. Было немного времени на перевод активов в сторонние депозитарии, что все и сделали. А здесь получается матрешка, где конечный депозитарий — ВТБ — оказывается сам по себе заблокированным».

После начала военных действий на Украине европейские депозитарии Euroclear и Clearstream ввели санкции против НРД. В результате часть бумаг российских инвесторов оказалась заблокирована. Однако в конце декабря европейские регуляторы выдали Национальному расчетному депозитарию разрешение на проведение операций с замороженными активами. Тогда ЦБ предупредил, что это не гарантирует инвесторам их разблокировку.

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Анна Маргулис

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