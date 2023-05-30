ЕС ввел санкции против сына экс-генпрокурора РФ Чайки и политика Шора из-за дестабилизации в Молдавии

Евросоюз ввел санкции против пяти человек, которых подозревает в действиях, дестабилизирующих ситуацию в Молдавии. Среди лиц, попавших под санкции,— Игорь Чайка, сын бывшего генпрокурора России Юрия Чайки; председатель молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор и бывший лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, следует из документа, опубликованного ЕС. В санкционный список также попали вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер и председатель партии «Строим Европу дома», бывший замглавы Генерального комиссариата полиции Молдавии Георгий Кавкалюк.

В документе говорится, что Игорь Чайка ответственен за «перекачку денег» в поддержку проектов ФСБ, направленных на дестабилизацию Молдавии. Игорь Чайка несет ответственность за поддержку действий, угрожающих суверенитету республики, заявили в ЕС.

Илан Шор приговорен в Молдавии к 15 годам лишения свободы по делу о хищениях в молдавских банках. Владимир Плахотнюк находится в розыске в России и Молдавии. В России его обвиняют в покушении на убийство и сбыте наркотиков. В Молдавии он проходит фигурантом по нескольким делам. В частности, его обвиняют в хищениях и подкупе бывшего президента республики в обмен на политическую поддержку.

В документе говорится, что Илан Шор и Владимир Плахотнюк поддерживают «прокремлевскую» деятельность в Молдавии. Их действия угрожают суверенитету республики, считает Брюссель. На данный момент и Илан Шор, и Владимир Плахотнюк находятся в Израиле.

Георгия Кавкалюка ЕС обвиняет в участии в насильственных протестах, организованных Иланом Шором. Марина Таубер проходит в Молдавии обвиняемой по двум уголовным делам о незаконном финансировании партии и фальсификации финансовых документов.

Президент Молдавии Майя Санду позднее прокомментировала решение ЕС ввести санкции против пяти человек, «дестабилизирующих» республику. «Эти люди, преступившие закон, предали и продолжают предавать национальные интересы, ставят под угрозу развитие Республики Молдова и работают в интересах Кремля»,— сказала она (цитата по Sputnik Молдова).

25 мая 2023 года EUObserver писало о планах ЕС ввести санкции против пяти граждан Молдавии. Издание утверждало, что в список войдут Марина Таубер, Илан Шор и Владимир Плахотнюк.

26 октября 2022 года Минфин США расширил список лиц, попадающих под санкции. В него, в частности, внесли Игоря Чайку. Как заявили в Минфине, Игорь Чайка совместно с пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым разработал подробные планы по свержению президента Молдовы Майи Санду и возвращению Молдавии в сферу влияния России.

В Молдавии с 2022 года продолжаются протесты с требованием отставки правительства. Они организуются пророссийской партией «Шор». В феврале 2023 года Майя Санду заявила, что Россия планирует «путем насильственных действий, замаскированных под протесты так называемой оппозиции», сменить власть в Кишиневе. Вчера, 29 мая, она предложила создать центр информационной безопасности и борьбы с пропагандой. Он будет бороться с дезинформацией граждан, в основном идущей со стороны России.

О ситуации в Молдавии — в материале «Ъ» «Мир, труд, Майя».

Эрдни Кагалтынов