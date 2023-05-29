Санду предложила создать в Молдавии центр информационного противодействия России

В Молдавии могут создать центр информационной безопасности и борьбы с пропагандой. Он будет бороться с дезинформацией граждан, в основном идущей из России. Об этом рассказала президент страны Майя Санду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«В соответствии с конституционными полномочиями в области обороны и национальной безопасности предложу парламенту создать национальный центр информационной безопасности и борьбы с пропагандой под символичным названием "Патриот"»,— сказала госпожа Санду (цитата по ТАСС). Она отметила, что работа центра будет сконцентрирована на России, которую в стране обвиняют в организации информационных атак.

В Молдавии с 2022 года продолжаются протесты с требованием отставки правительства. Они организовываются пророссийской партией «Шор», которая находится в оппозиции. В феврале 2023 года Майя Санду заявила, что Россия планирует «путем насильственных действий, замаскированных под протесты так называемой оппозиции», сменить власть в Кишиневе. Молдавская оппозиция в ответ обвинила ее в попытке узурпации власти.

О ситуации в Молдавии — в материале «Ъ» «Мир, труд, Майя».

Олеся Павленко