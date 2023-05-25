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Коммерсантъ FM
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EUObserver: ЕС введет санкции против пяти граждан Молдавии из-за связей с Россией

Евросоюз планирует ввести санкции против пяти граждан Молдавии из-за их связей с Россией в ближайшее время. Санкционный список согласовали на встрече послов 22 мая. Об этом сообщил журнал EUObserver со ссылкой на документ.

Под европейские санкции попадут вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер, а также бизнесмены Илан Шор и Владимир Плахотнюк. Имена еще двух человек не сообщаются.

По информации EUObserver, Брюссель считает Илана Шора и Владимира Плахотнюка организаторами «пророссийского поворота». По версии ЕС, Марина Таубер помогала собирать ««ножи, легковоспламеняющиеся вещества и кинжалы» для использования на митингах.

Марина Таубер проходит в Молдавии обвиняемой по двум уголовным делами о незаконном финансировании партии и фальсификации финансовых документов. В январе ей назначили временное освобождение под судебный контроль. Позже ее поместили под арест из-за того, что она попыталась уехать в Израиль.

Владимир Плахотнюк и Илан Шор живут в Израиле. Господин Плахотнюк находится в розыске в России и Молдавии. В России его обвиняют в покушении на убийство и сбыте наркотиков. Илан Шор приговорен к 15 годам лишения свободы в Молдавии по делу о хищениях в молдавских банках.

О ситуации в Молдавии — в материале «Ъ» «Мир, труд, Майя».

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