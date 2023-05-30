Беспилотники прилетели в отместку

«Они провоцируют нас на зеркальные действия»,— президент России Владимир Путин прокомментировал атаку беспилотников на Москву и пообещал «посмотреть, что с этим делать». По словам российского лидера, утренний налет беспилотников стал ответом на удар по штабу военной разведки Украины. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, ВС РФ нанесли его в воскресенье, 28 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Атаку беспилотников Владимир Путин назвал провокацией. Работу системы противовоздушной обороны он счел «удовлетворительной» и вновь напомнил о расширении НАТО и высокоточном оружии России:

«Хочу сказать, что система ПВО сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть над чем работать. Мы сталкивались с такими же проблемами на аэродроме Хмеймим в Сирии. Это попытки вызвать ответную реакцию России, видимо, на это рассчитано. Они провоцируют нас на зеркальные действия. Мы посмотрим, что с этим делать, но граждане Украины, которые сейчас слова не имеют, поскольку на Украине развязан тотальный террор, все-таки должны знать, к чему подталкивает нынешнее руководство этой страны».

В столице беспилотники попали в дома на улице Профсоюзная, на Ленинском проспекте и на улице Атласова в Новой Москве. Обломки сбитых в Подмосковье БПЛА, как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, упали в Красногорском, Одинцовском и Истринском районах.

По информации “Ъ”, достигнуть столичного региона могли не все запущенные беспилотники. Но как это удалось остальным БПЛА? Замдиректора группы компаний «Беспилотные системы» Вадим Кузнецов считает, что аппараты могли обходить зоны, где установлены системы ПВО. При этом, по его словам, использовался довольно редкий тип устройств:

«Стабильно держаться на высоте 50 м, например, над рельефом достаточно сложно, все равно приходится определенную часть полетов проводить пониже, какую-то — чуть повыше.

Есть мнение, что полоса возле Украины насыщена радарами и средствами ПВО, рядом с Москвой с этим тоже все хорошо, а вот посередине защитная система, скажем так, очаговая.

Если понимать, где находятся основные прикрываемые объекты, то можно проложить маршрут таким образом, что он будет обходить все необходимые зоны. Вместе с тем Москва закрыта лучше остальных городов. Здесь в любом случае объекты, летающие на высоте 50–100–150–200 м, на определенном удалении начинают "светиться".

Интересно, что в этот раз была выбрана аэродинамическая схема "утка", по которой даже на гражданском рынке производится крайне мало беспилотников. Таких аппаратов единицы, и есть подозрение, что просто кто-то разработал конструкцию серийных производств. Ведь для того, чтобы делать такие устройства, которые могут летать на 1,5 тыс. км, должны быть достаточно большие вложения. То есть либо где-то был приобретен готовый дизайн, либо это кто-то серьезно разрабатывал и готовился к сегодняшнему дню».

Собеседники газеты отмечают, что аппараты были не боевыми, а гражданскими, но «доведенными до боевого состояния». Они несли от 6 до 12 кг взрывчатки, уточняют источники. Конструкция БПЛА специально адаптирована для дальних полетов, пояснил основатель портала MilitaryRussia, военный эксперт Дмитрий Корнев:

«Схема "утка" не совсем традиционна для беспилотников, тем более для таких дронов-камикадзе. Вероятно, ее выбрали по той причине, что она достаточно несложная в изготовлении и дает некоторое преимущество для размещения полезной нагрузки, топлива, двигателя.

То есть такой БПЛА легко построить, и он может перемещаться на большое расстояние с некоторым грузом, имеется в виду взрывчатка. Такой вариант на малых скоростях может оказаться более эффективным, чем традиционная схема самолетов нормальной аэродинамической схемы».

По мнению Алексея Рогозина из «Центра развития транспортных технологий», радиоэлектронные подавители против атаковавших Москву беспилотников бесполезны, их можно только сбивать.

Некоторые аппараты действительно могут использовать не спутниковую навигацию, а другие средства, подчеркнул генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев: «Беспилотник может лететь очень долго и далеко. Они спокойно могут преодолевать 1,5–2 тыс. км с грузом в 20–50 кг и больше. Проблема в другом: он двигается и ничего о себе не сообщает, его не видят ПВО и никакие другие системы, потому что сегодня на экране радара или любого другого устройства одинаково выглядят БПЛА террориста и БПЛА добросовестного эксплуатанта.

Их невозможно в воздухе отличить, и пока от таких устройств не исходит угроза, ПВО их не трогает. Но реагировать на них надо еще на границе, когда беспилотник не отвечает или не идентифицируется.

Между тем сегодня даже гражданские машины уже умеют летать достаточно автономно при нарушении навигационного поля, при потере сигнала связи. Мы умеем летать по видеоизображению, по так называемому машинному зрению, по геофизическим полям. То есть это сегодня решаемые вопросы, и подавление навигации или нарушение линии связи становятся все менее эффективны.

Кроме того, судя по тому, что эти устройства сегодня почти долетели до цели, они достаточно точны. И эта точность будет только расти».

Между тем Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме. Генпрокуратура взяла расследование на особый контроль. В Кремле, как и в Минобороны, возложили ответственность на Киев. В свою очередь, советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинская сторона не имеет прямого отношения к произошедшему.

Илья Сизов, Иван Корякин