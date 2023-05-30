Ударная волна беспилотников

Рано утром 30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники: несколько летательных аппаратов врезались в жилые дома на юго-западе столицы. Следственный комитет возбудил дело о терроризме. Первые сообщения о взрывах стали появляться около 7 часов утра. В соцсетях и мессенджерах очевидцы публиковали снимки поврежденных домов и обломков летательных аппаратов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько зданий получили незначительные повреждения, никто из жильцов серьезно не пострадал. Два человека обратились за медицинской помощью, госпитализация им не потребовалась, помощь оказали на месте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Москве продолжают работать сотрудники экстренных служб, устанавливаются причастные к этой атаке, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко:

«Следователи расследуют факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве. В результате падения БПЛА в нескольких из них есть незначительные повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы города. Следователи, криминалисты и эксперты Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве также работают на месте происшествия. Устанавливаются лица, причастные к преступлению».

Вместе с тем, по данным СМИ, одна жительница жилого дома в Новой Москве получила легкое осколочное ранение. Этот дом стал первым объектом, пострадавшим от атаки беспилотника.

Летательный аппарат повредил окна на верхних этажах по улице Атласова, 11 в городе Московский, рассказал “Ъ FM” очевидец Андрей: «Следы взрыва заметны на 25-м этаже, там копоть, разбитые окна. И задет 24-й этаж. Кажется, там немного рамы вывернуты, и видна закопченная стена».

На улице Профсоюзной, 98 БПЛА также попал в верхние этажи жилого дома, это произошло около 6 часов утра. После чего людей эвакуировали, рассказала “Ъ FM” Вероника, проживающая в многоэтажке: «Мне часов в 6 утра позвонила сестра и сказала, что в мой дом врезался беспилотник.

Я выглянула в окно, внизу все было оцеплено, работали полицейские, представители МЧС, росгвардейцы. Так что я решила спуститься вниз, к подъезду. Конечно, испугалась немного».

После атак беспилотников движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова на юго-западе Москвы было перекрыто на несколько часов. Эвакуированные из поврежденных домов уже возвращаются в свои квартиры, первым разрешили это сделать жильцам дома по Ленинскому проспекту. Около четырех часов они провели на улице, но желающие могли разместиться в соседней школе, рассказала москвичка Лидия:

«К нам в дверь утром начали стучать пожарные, сказали, что в окно на 16-м этаже в другом подъезде залетел дрон, и нам следует одеться и выйти с документами на улицу. Мои дети не поехали сегодня работу. Нам также сообщили, что можно позавтракать в соседней школе и там отдохнуть».

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился в максимально короткие сроки устранить повреждения в зданиях, которые оцениваются как незначительные. Некоторые горожане отмечают, что перед ударами по домам они слышали в небе рокот моторов. Но большинство признались, вообще не заметили атаки, даже когда беспилотники врезались в стены нескольких метрах от них.

Так, например, БПЛА, который влетел в окно 14-го этажа дома по Ленинскому проспекту, не разбудил обитателей, рассказал жилец из соседней квартиры: «В районе 5 часов утра удар произошел. У меня на этаже это случилось, в соседней квартире. Хотя девушки, которые там живут, даже не проснулись. Но чуть-чуть в сторону, и БПЛА мог бы к нам залететь.

Я проснулся от нехарактерного звука, его можно сравнить с тем, когда зимой сосульки падают на карниз, но он был более глухим. Я убедился, что все было нормально, окна не разбиты.

Позже мне позвонил охранник и рассказал о случившемся. Я открыл входную дверь и почувствовал запах керосина. В коридоре был полицейский, и я подошел узнать, в чем дело. Он ответил, что беспилотник залетел и надо эвакуироваться. Все службы уже были на месте: полиция, МЧС, пожарные подъехали. Страха у меня нет, злость до сих пор есть».

По двум адресам, где произошла атака дронов, — на Профсоюзной улице и на Ленинском проспекте —побывал корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов.

По данным СМИ, звуки взрывов слышали рано утром также жители подмосковных Одинцово, Красногорска и Барвихи, а над Новой Ригой заметили дроны. Росавиация заявила, что все аэропорты Москвы и области работают штатно. Представитель Домодедово рассказал, что БПЛА в районе воздушной гавани зафиксировано не было.

В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о работе ПВО. По словам источников РБК, дроны сбили в Одинцовском, Истринском и Красногорском районах Подмосковья. Как пишет в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн аппараты упали в пяти поселках: село Ильинское, деревни Тимошкино, Раздоры и Ромашково; а также поселок Гринфилд. Некоторые их этих аппаратов несли на себе взрывные устройства, которые в итоге не сработали.

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Светлана Белова, Анастасия Парфенова