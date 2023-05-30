ЦСКА остался без самого большого

Обладатель приза самому ценному игроку (MVP) регулярного сезона Единой лиги ВТБ Никола Милутинов покинул ЦСКА. Об этом московский клуб сообщил в своем Telegram-канале. Отметим, что уход сербского центрового был более чем предсказуем. Контракт у него истек, спрос на его услуги в Европе запредельный, а продлевать соглашение с армейцами, исключенными, как и все остальные российские клубы, из еврокубков, было бы неразумно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никола Милутинов во время матча ЦСКА — УНИКС (Казань)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Никола Милутинов во время матча ЦСКА — УНИКС (Казань)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ключевой игрок баскетбольного ЦСКА, сербский центровой Никола Милутинов, получивший по итогам минувшего сезона приз самому ценному игроку регулярного первенства, официально покинул ЦСКА. Отметим, что уход Милутинова представлялся практически неизбежным.

Контракт Милутинова с армейцами истек, а рамки российского первенства, в которых баскетболист оказался заперт в последние два сезона, игроку такого уровня тесны.

«Тяжело прощаться со всеми замечательными товарищами по команде, друзьями и болельщиками, которых я встретил в ЦСКА и в Москве. Я наслаждался каждой минутой пребывания и выступления там. Для меня было большой честью играть за такой великий и исторический клуб. Но пора двигаться дальше. Желаю всем самого лучшего и удачи! Уверен, что ЦСКА вернется на европейскую вершину, и мы еще встретимся!» — сказал Милутинов официальному сайту БК ЦСКА.

В свою очередь, президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин отметил, что «Милутинов если не лучший, то один из трех лучших центровых, выступающих в Европе на настоящий момент».

«А еще замечательный человек. Год назад у него была возможность уйти в один из клубов Евролиги, но он заверил меня, что останется, что хочет помочь команде вернуть титул. Увы, не получилось (в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ ЦСКА проиграл "Локомотиву-Кубани" в полуфинале.— “Ъ”), но это никоим образом не связано с его старанием и самоотдачей. В сложнейший момент он проявил стойкость и клубный патриотизм, доказал высочайший профессионализм. Заменить игрока, обладающего таким набором качеств, невозможно. Но такова жизнь»,— отметил Андрей Ватутин.

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович отметил, что для него было удовольствием работать с таким игроком, как Милутинов. «Было огромным удовольствием работать с таким человеком и баскетболистом. Надеюсь, наши пути снова пересекутся в будущем. Желаю ему большой удачи и радости в жизни и профессиональной карьере»,— сказал Райкович.

Никола Милутинов выступал за ЦСКА с 2020 года и с тех пор провел за армейцев 119 матчей во всех турнирах, в которых набирал в среднем по 12,2 очка и делал по 8,6 подбора.

Александр Петров