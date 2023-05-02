«Локомотив-Кубань» проследовал через Москву

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» стал автором, может быть, крупнейшей сенсации всего спортивного сезона в России. Краснодарцы обыграли могучий, представлявшийся практически неуязвимым ЦСКА, в полуфинальной серии play-off чемпионата Единой лиги ВТБ. Седьмой матч безумного противостояния железнодорожников и армейцев стал украшением всей не менее безумной серии. Гости вырвали победу в овертайме со счетом 103:100. Таким образом, «Локомотив-Кубань» во второй раз в своей истории отправляется в финал, а ЦСКА впервые в решающей серии играть не будет.

Полуфинальная серия ЦСКА—«Локомотива-Кубани» — это классический случай несоответствия ожиданий реальности. Но только со знаком плюс. Кто мог представить, что пересечение ЦСКА, проведшего практически безупречный регулярный чемпионат, и хромавшего на половину колесных пар большую часть сезона «Локомотива-Кубани» даст, без преувеличения, идеальный спортивный продукт, какой организаторам соревнований наверняка снится в радужных снах? Можно было, конечно, вспомнить, что ЦСКА уже год как и не чемпион, поскольку в прошлогоднем финале отдал титул «Зениту», уступив ему в еще одной зубодробительной семиматчевой серии, заключив отсюда что-то банальное из серии — всякое может случиться. Но, во-первых, «Зенит» по финансовым возможностям ЦСКА практически не уступает (бюджеты московской и петербургской команд за сезон-2021/22 — 2,8 млрд и 2,43 млрд руб. соответственно), а бюджет «Локомотива-Кубани» куда скромнее — 1,3 млрд руб. Во-вторых, именно с железнодорожниками армейцы, даже когда те были на пике, всегда справлялись. И в финале в 2013 году, который ЦСКА выиграл со счетом 3:1, и в четвертьфинале в 2014-м, когда ЦСКА, вдруг проиграв два матча подряд, потом выдал серию из трех побед и пошел дальше за титулом. Даже в «Финале четырех» Евролиги-2016 на пути считавшегося тогда «золотым» состава «Локомотива-Кубани», рвавшегося к европейской вершине, тоже возник ЦСКА, затем ставший победителем еврокубка. А реальных оснований полагать, что на этот раз будет по-другому, вроде бы и не было. Но потом, как говорится, что-то пошло не так.

В этой серии в том, что исполнили краснодарцы, удивляют даже не сугубо баскетбольные аспекты их игры, а то, как команда Александра Секулича держала удар. Точнее, удары. Она и не думала расклеиваться после неудачного начала серии в Москве и тут же ответила своим уколом. А уже в Краснодаре заставила ЦСКА ощутить настоящий дискомфорт, переместив армейцев в разряд догоняющих. ЦСКА ответил в четвертой игре, но в пятой, и опять в Москве, получил оплеуху (минус 20) и уже реальнейший шанс вылететь из турнира. Надо отдать армейцам должное — в серию они вернулись, в шестом матче, просто снеся с пути «Локомотив». Оставалось совсем чуть-чуть — не оступиться дома, в «Мегаспорте».

Болельщики команд наверняка еще долго будут вспоминать перипетии решающего противостояния серии. Фаны армейцев вспомнят, как их команда преобразилась после равной стартовой четверти и ведомая Алексеем Шведом, на время превратившимся в того самого «классического» Шведа, способного вытягивать максимум почти из любой ситуации, выдала ударную четверть вторую (25:14) и повела «плюс 8». О том, как хорош и уязвим одновременно был Девонте Кейкок. С одной стороны, на его счету 15 очков и 9 подборов — сильная компенсация того, что главный большой ЦСКА Никола Милутинов не в лучшей форме после травмы. С другой — Кейкок реализовал только 5 из 12 штрафных бросков. Работа с точки вообще никогда не была его сильной стороной, но, попади он хотя бы две трети штрафных, и в «Мегаспорте», собравшем 8,5 тыс. зрителей, могла случиться совсем другая история. Будут армейские болельщики вспоминать и самоотверженную игру Самсона Руженцева, и дальние попадания Далласа Мура, бившие, казалось, прямо в котел краснодарскому «паровозу», и забеги в краску Каспера Уэйра, останавливать которого приходилось фолами. Но все это они будут делать с горечью. А вот фаны «Локомотива-Кубани» о тех нервах, которые заставила потратить их команда, наверняка уже забыли и помнят только хорошее и главное — они победили.

А гостей ведь, после того как ЦСКА нанес им мощный удар во второй десятиминутке, пошатывало. Они то выдавали отличные отрезки, то вдруг допускали нелепые ошибки. Они очень долго никак не могли наладить дальние броски. Временами команда вдруг забывала, как пробиваться через армейскую оборону. Но всякий раз у Секулича находился герой эпизода, менявший ситуацию. Побывали таковыми и Андрей Мартюк, задавший хороший тон в начале матча, и Крис Хортон, буквально впихивавший упрямый мяч в армейскую корзину, и Окаро Уайт, вроде бы не слишком яркий, но при этом набравший 21 очко, и Джейлен Барфорд, которому не хватило каких-то сантиметров, чтобы стать единоличным героем матча. В конце четвертой четверти Барфорд был, что называется, в огне. Он был везде и всем. На последних секундах он летел и нес в руке мяч в кольцо. Но почему-то не попал, что перевело матч в овертайм.

А герои к тому моменту у гостей стали заканчиваться. На лавку к получившему повреждение Мартюку из-за перебора фолов уселись и Барфорд, и Девон Акун-Перселл, и Владислав Емченко, и Дмитрий Узинский. Под угрозой дисквалификации ходил Антон Квитковских. Но герой снова нашелся — Александр Щербенёв. Его дальнее попадание, а потом безупречная работа при исполнении штрафных (их в овертайме было в избытке) обеспечили «Локомотиву-Кубани» шестиочковый отрыв за полминуты до сирены. Его гостям хватило для победы со счетом 103:100. Победы формально не исторической (в финале ведь железнодорожники уже играли), но эмоционально, безусловно, воспринимаемой именно такой. А вот для ЦСКА проигрыш в полуфинале действительно событие уникальное. Никогда еще за всю 14-летнюю историю Единой лиги ВТБ армейцы мимо финала не проходили и лишь дважды оставались без титула (2011, 2022).

Второй финалист определится 2 мая в Казани, где УНИКС в седьмом матче серии примет «Зенит».

Александр Петров