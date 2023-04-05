Армейцы дождались «Локомотива»

В среду определились два полуфиналиста play-off первенства Единой лиги ВТБ. Первым в топ-4 прошел ЦСКА, в гостях обыгравший саратовский «Автодор» со счетом 76:67, что сделало счет в серии 3:0. Пару часов спустя «Локомотив-Кубань» на своей площадке обыграл «Нижний Новгород» со счетом 92:81 и тоже зафиксировал счет 3:0 в серии. Теперь армейцы и железнодорожники поспорят за место в финале друг с другом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Автодор» и ЦСКА

Фото: Дарья Митрофанова / БК «Автодор» Матч между командами «Автодор» и ЦСКА

Фото: Дарья Митрофанова / БК «Автодор»

От противостояния сильнейшей команды регулярного первенства, ЦСКА, и «Автодора», протиснувшегося в play-off с восьмого места, особой интриги ждать не приходилось. Два первых, московских, матча четвертьфинальной серии лишь подтвердили обоснованность такого настроя. Особенно показательной получилась вторая встреча, в которой все вопросы фактически были сняты уже к середине первой четверти. Но даже несмотря на это было очевидно, что саратовцы попытаются громко хлопнуть дверью, прежде чем завершить сезон. Матч на своей площадке для этого вполне подходил. Больше того, по его ходу довольно долго не покидало ощущение, что для подопечных Бранислава Вичентича это может оказаться и не последняя игра сезона. Ведь у «Автодора» с ходу включился в работу обладатель приза самому результативному игроку сезона Малик Ньюмен, и хозяева даже организовали себе отрыв в семь очков. ЦСКА, конечно, подтянулся, но саратовцы уже вошли во вкус и на кураже выдали впечатляющий рывок, вершиной которого стал бросок Евгения Минченко. После него отрыв «Автодора» достиг 11 очков.

Но затем начало происходить то, что должно было случиться неизбежно.

Чем дольше длился матч, тем очевиднее проявлялась разница в оснащенности команд, в пресловутой длине скамейки.

Да, у «Автодора» хорош был тот же Ньюмен, настрелявший в итоге на 23 очка (лучший показатель в матче), неплох был Данило Николич, команда старалась показывать быстрый баскетбол. Но при этом Вичентич вынужден был играть усеченной ротацией из девяти игроков. А наставник ЦСКА Эмил Райкович проблем с резервом не имел. И, собственно, именно игроки армейской скамейки, плюс Каспер Уэйр, выдавший как-то три дальних попадания подряд, да Никола Милутинов, с примерно одинаковой эффективностью забивавший и подбиравший (15 очков и 12 подборов), обеспечили ЦСКА нужный результат. Достаточно сказать, что «скамейка» ЦСКА за игру набрала 45 очков, против 31 очка, записанного на счет стартовой пятерки. У «Автодора» показатель другой, свидетельствующий о том, что команде недостает глубины состава: 53 очка на счету стартовой пятерки и только 14 у «скамейки». В итоге — заслуженная и ожидаемая победа ЦСКА со счетом 76:67. Она довела счет в серии до 3:0 и обеспечила армейцам путевку в полуфинал.

За место в финале ЦСКА предстоит поспорить с «Локомотивом-Кубанью». Краснодарцы выиграли два первых, причем гостевых, матча своей серии против «Нижнего Новгорода» (отметим, что по ходу регулярки железнодорожники четырежды уступили нижегородцам) и приехали домой оформлять выход в полуфинал. С задачей подопечные Александра Секулича справились. Не без труда, конечно. Поначалу краснодарский матч был совершенно равным.

Но к счастью для «Локомотива-Кубани», в этот вечер сразу два его лидера поймали кураж: Джейлен Барфорд и Крис Хортон на двоих набрали 49 очков.

Правда, у гостей, вроде бы безнадежно отставших к концу третьей четверти (отрыв краснодарцев составлял 20 очков), был шанс зацепиться за игру: в финальной десятиминутке они выдали рывок 11:1. Но Секулич вовремя среагировал, привел команду в чувство, и она победила со счетом 92:81.

Отметим, что в четверг в полуфинал может пройти и УНИКС. Для этого казанцам нужно в третьем матче серии обыграть «Парму». А вот в паре «Зенит»—МБА счет после двух игр ничейный и выявление сильнейшего случится не ранее 8 апреля, когда состоится четвертая игра.

Арнольд Кабанов