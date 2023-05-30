Что происходит после ввода войск России на Украину. День 461-й

В Москве несколько жилых домов пострадали после взрывов беспилотников, сообщил мэр Собянин. В Киеве ночью вновь произошли взрывы. В центральной части Украины объявлялась воздушная тревога. США продолжают рассматривать возможность отправки Украине дальнобойных ракет ATACMS, сообщил президент Джо Байден. Вооруженные силы Украины получили около 60 танков Leopard, сообщил министр обороны Алексей Резников. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:25. Минобороны России: «Утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье».

9:12. «Мегафон» подал иск в суд ЕС с требованием отмены введенных против него санкций.

9:11. Следователи СКР расследуют факты падения БПЛА на здания в Москве.

9:06. Движение по улице Удальцова восстановлено.

9:05. Многие жители дома 92 корпус 1 по Ленинскому проспекту, в который во вторник утром врезался беспилотник, отказались эвакуироваться в ближайшую школу. Как передал корреспондент «МК», всего во временное убежище перешли девять человек.

8:50. Для атаки на Москву использовались БПЛА самолетного типа с аэродинамической схемой «утка», заявил Алексей Рогозин, сын Дмитрия Рогозина и руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий». По его словам, эти же беспилотники атаковали Краснодар 26 мая.

8:44. Порядка 2,5 тыс. жителей Шебекинского округа остаются без электричества из-за обстрелов, сообщил губернатор Белгородской области.

8:44. Новый радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» будет применяться для разведки украинских военных объектов, сообщил источник «РИА Новости».

8:44. Новый законопроект об использовании в России фильмов и музыки без разрешения «недружественных» правообладателей предусматривает мораторий на иски и перевод невостребованных лицензионных отчислений в казну, узнал «Ъ». В документе записано, что контент может ввозиться в Россию в том числе по договорам с иностранными компаниями.

8:43. По информации от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей домов, поврежденных БПЛА, серьезно не пострадал. За медицинской помощью обратились два человека, сообщил мэр Собянин.

8:41. Губернатор Подмосковья в связи с работой ПВО попросил жителей области сохранять спокойствие.

8:40. Житель дома на Ленинском проспекте рассказал «РИА Новости», что беспилотник прилетел в квартиру на 14 этаже, где находились три человека, взрыва не было, никто не пострадал.

8:40. В Москве эвакуировали жителей нескольких подъездов из двух домов, в которые попали беспилотники, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. По предварительным данным, речь о домах на Профсоюзной улице, 98, и на улице Атласова в Новой Москве.

8:40. В Москве перекрыто движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова, сообщает департамент транспорта. Причина ограничений не уточняется.

8:39. Московские аэропорты работают штатно после атаки беспилотников на город.