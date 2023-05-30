«Паники здесь нет»

Следственный комитет прокомментировал атаку беспилотников на Москву и Подмосковье — пострадавших нет, в городе работают экстренные службы, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Несколько беспилотных летательных аппаратов попали в жилые дома в различных районах столицы. Один врезался в многоэтажку на улице Атласова в поселке Московский Новой Москвы. Другой — попал в жилой дом по Ленинскому проспекту, третий — в высотку по улице Профсоюзной, недалеко от станции метро «Беляево». С очевидцами происшествия поговорил корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

— На Ленинском проспекте довольно давно уже прошла эвакуация, и часть людей покинули эту территорию. Работа корреспондентов еще осложняется тем, что сам этот дом огорожен забором, это закрытая территория. Соответственно, полиция оцепила к нему подходы.

Я пытался разглядеть это место, куда прилетел беспилотник. Это окно, если я не ошибаюсь, на 14-м этаже, и, к сожалению, не видно, что происходит непосредственно за стеклом. Один из местных жителей мне рассказал, что примерно в 6:45 сотрудники полиции постучались к нему в квартиру и попросили взять необходимые вещи, деньги и документы и эвакуироваться, но не объяснили, почему возникла такая необходимость. Также никто пока не сообщает, как долго продлится эвакуация.

Кроме того, мне удалось пообщаться с одним из жителей дома на Ленинском, 92. Его квартира как раз располагается рядом с той, куда влетел БПЛА на 14-м этаже. Как рассказал мужчина, все случилось примерно в 5 утра, именно сам удар он почувствовал, даже проснулся от него. Звук, по его словам, был похож на падение сосулек на карниз зимой, но только более глухой. Однако он не обратил на это внимания и планировал спать дальше. Но буквально через 20 минут после этого его разбудил охранник, сообщив по домофону о беспилотнике. На этаже, по словам моего собеседника, уже работала полиция и чувствовался некоторый запах керосина.

Сейчас же около этого дома совсем мало людей, я так понимаю, что большая часть его жильцов уехали на работу.

Стоит добавить, что и дом на Ленинском, и многоэтажка на Профсоюзной, находятся примерно в нескольких кварталах друг от друга, примерно в двух станциях метро, если в таких величинах измерять. Это минут 15–20 езды от одной точки до другой, то есть, по сути, это один округ.

В здании на Профсоюзной видно, что выбито как минимум окно на 16-м этаже. По словам его жителей, где-то в 6–7 часов утра сотрудники полиции и пожарные просили их покинуть свои квартиры, взять все необходимое и документы. Сам дом правоохранители оцепили красно-белыми лентами по периметру. К нему подойти даже на расстояние метров 30 невозможно. Судя по всему, там внутри работают сотрудники спасательных служб. Я видел как минимум две машины МЧС и спасательных служб и пожарный автомобиль.

Надо сказать, что здесь все достаточно спокойно. Я наблюдал, как из подъезда вышла семья, и у женщины под курткой сидел белый кот. Видимо, они решили на всякий случай животное тоже забрать, пока идет эта самая эвакуация, и временно куда-то уехать.

Жители также говорят, что в соседней школе тем, кого эвакуировали, предлагают завтраки, и пока можно провести время именно там, чтобы люди на улице не находились. Но какой-то паники здесь нет, все достаточно спокойно себя ведут. Однако заметно, что людей не очень сильно обрадовало это происшествие, и, естественно, они все хотят как можно скорее вернуться в свои квартиры.

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