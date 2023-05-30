Украина сообщила о возвращении 79 тел своих погибших военных

Киев получил тела 79 погибших бойцов ВСУ, сообщила пресс-служба украинского министерства по вопросам реинтеграции. Российская сторона об обменах или передаче тел не сообщала.

Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций, подчеркнули в Минреинтеграции. Там же указали, что передадут тела бойцов семьям для захоронения.

До этого об обмене телами власти Украины сообщали 5 мая и 14 апреля. При последнем обмене Киев вернул 80 тел погибших бойцов.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».