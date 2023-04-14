Украина сообщила о получении 82 тел погибших бойцов ВСУ

Киев вернул тела 82 погибших военнослужащих, сообщило украинское Министерство по вопросам реинтеграции. Российская сторона эту информацию не подтвердила. Также неизвестно, был ли это обмен или передача в одностороннем порядке.

Процедуру со стороны Украины организовал офис уполномоченного по пропавшим без вести при министерстве совместно с силовыми структурами, добавили в Минреинтеграции. Сколько тел передали России и передавали ли — не уточняется.

В последний раз об обмене телами погибших военных с Россией Минреинтеграции сообщало 24 марта. Тогда Киев вернул тела 83 солдат.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба