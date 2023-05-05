Украина сообщила о получении тел 80 погибших военных

Тела 80 погибших украинских военных вернули с подконтрольной России территории на Украину. Их передадут семьям. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства реинтеграции Украины. Россия об обменах или передаче тел не сообщала.

«Сегодня удалось вернуть домой тела 80 павших защитников. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины прошла при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами»,— сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.

Правительство Украины не называло точного числа потерь среди своих военных. В декабре 2022 года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что с февраля 2022 года погибло от 10 тыс. до 13 тыс. военных. В ноябре 2022-го глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери ВСУ составляют 100 тыс. человек. Позже эти слова из ее заявления убрали. В ЕК утверждали, что госпожа фон дер Ляйен говорила об общем число погибших и раненых солдат. Белый дом, в свою очередь, отказывается обнародовать данные об украинских потерях.

Что происходит на 436-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко