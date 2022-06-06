Соцконтрактам унифицируют контакт

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Минтруд предлагает унифицировать подход к заключению социальных контрактов с малоимущими россиянами и сделать его схожим с процедурой проверки нуждаемости при начислении выплат на детей от трех до семи лет. Это, по мнению ведомства, позволит избежать существующей сейчас региональной дифференциации и следующей из нее «разрозненности определения права на получение помощи» для россиян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Минтруд предлагает наделить правительство правом устанавливать основные требования к порядку и условиям оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта. Они, по мнению ведомства, могли бы быть аналогичны тем, которые уже используются при начислении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Проект постановления правительства об этом был опубликован ведомством на прошлой неделе на regulation.gov.ru.

Социальный контракт, один из инструментов помощи малообеспеченным семьям, формально существует в РФ с 1999 года, однако начал использоваться органами соцзащиты относительно часто только в последние годы. Соцконтракт предполагает, что семья с доходами ниже определенного порога может заключить с органом соцзащиты соглашение, в рамках которого она получит выплату при условии совершения определенных действий для улучшения своего материального положения. Так, соцконтракт можно заключить для ведения подсобного хозяйства, открытия своего бизнеса, поиска работы или выхода из трудной жизненной ситуации — в каждом из этих вариантов его участник может рассчитывать на государственную выплату в размере от 30 до 250 тыс. руб.

Процедура заключения соцконтракта начинается с определения уровня дохода заявителя — он рассчитывается как сумма доходов всех членов домохозяйства его проживания (всех зарегистрированных в квартире граждан, включая взрослых родственников). При этом перечень учитываемых доходов такого домохозяйства устанавливается на уровне каждого конкретного региона, что, как указывает Минтруд в сводном отчете к проекту документа, приводит к «разрозненности определения права на получение различной помощи». По мнению ведомства, необходимо унифицировать процедуру определения права на заключение социального контракта, перейдя к подходу, который уже используется при назначении выплат малоимущим на детей. В этом случае, напомним, для расчета среднедушевого дохода члена семьи используется ее более «узкое» определение — под семьей понимаются только заявитель, его супруг или супруга, несовершеннолетние дети, в том числе находящиеся под опекой, а также дети в возрасте до 23 лет, если они обучаются по очной форме. Аналогичным образом Минтруд предлагает поступить и с перечнем видов доходов и оценкой имущественной обеспеченности семьи в целом. Кроме того, ведомство не планирует распространять на соцконтракты требование наличия дохода, дав россиянам, которые не имели в прошлом заработка, равное право заключить такие соглашения (см. также «Ъ-Онлайн» от 16 мая). При этом Минтруд предлагает не менять расчетный период для социального контракта и продолжать учитывать доходы заявителей за три месяца, а не за весь год (как при назначении детских выплат).

Отметим, что при переходе на более «узкое» определение понятия семьи при заключении социального контракта число потенциальных участников таких отношений с государством, скорее всего, вырастет — впрочем, в масштабах числа бедных в РФ их распространение, вероятно, останется небольшим. По данным Минтруда, за первый квартал 2022 года было заключено 73,8 тыс. соцконтрактов — наиболее востребованным является контракт на открытие ИП (24,5 тыс. соцконтрактов, или 33%). В то же время, по данным Росстата, по итогам 2021 года в России за чертой бедности проживало 16,1 млн человек.

В то же время дальнейшее распространение в сфере государственной помощи подхода к определению семьи, принятого для «детских» выплат, может свидетельствовать о том, что правительство неформально определилось с этим важнейшим для социальной политики категориальным понятием. Вероятно, оно было выбрано по итогам пилотного проекта Федеральной налоговой службы (ФНС) — он стартовал в марте 2021 года и ставил своей целью разработать механизмы формирования реестров семей и домохозяйств и оценки их доходов.

Анастасия Мануйлова