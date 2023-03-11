Бедность пересекла границу

По итогам 2022 года уровень бедности в России снизился до 10,5%, обновив исторический минимум для всего постсоветского периода. В числе основных причин сокращения количества бедных в РФ эксперты называют расширение мер поддержки детей в малоимущих семьях и рекордно низкий уровень безработицы в стране. Для дальнейшего продвижения к целевому уровню бедности — 6,6% к 2030 году — правительству могут потребоваться и новые меры, например индексация пенсий работающим пенсионерам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По итогам 2022 года численность россиян, живущих за чертой бедности, составила 15,3 млн человек, или 10,5% населения страны, сообщил в пятницу Росстат. По сравнению с 2021 годом показатель сократился на 0,7 млн человек, или на 0,5 процентного пункта. В результате обновлен исторический минимум уровня бедности в РФ с момента начала расчета этого показателя в начале 1990-х годов — прежнее наименьше значение было достигнуто в 2012 году (10,7%).

Напомним, что для расчета числа и доли бедных Росстат использует показатель стоимости потребительской корзины за четвертый квартал 2020 года с учетом накопленной инфляции, в среднем в 2022 году эта сумма была равна 13,5 тыс. руб. Хотя с 2021 года Минтруд оперирует новым понятием «граница бедности», под ним подразумевается все та же методика, введенная Росстатом еще в 1992 году.

В минувшем году наибольшая доля в структуре доходов населения пришлась на зарплату (снизилась с 57,3% в 2021-м до 57,2%). Доля социальных выплат выросла с 20,6% до 20,7%, доходов от предпринимательской деятельности — с 5,5% до 6,2%. По словам гендиректора ВНИИ труда Дмитрия Платыгина, основной вклад в снижение уровня бедности внесло расширение программы адресных выплат для семей с детьми. «Если в 2021 году помощь на детей от 8 до 17 лет могли получать только одинокие родители, то с 1 апреля 2022 года ежемесячные выплаты распространены и на полные семьи с низкими доходами. Такую поддержку получили родители 5,4 млн детей, ее общая сумма — 570 млрд руб.»,— пояснил эксперт.

Адресная поддержка бедных привела и к снижению коэффициента Джини. За прошлый год этот показатель, характеризующий степень неравенства в распределении доходов внутри групп населения, сократился с 0,409 до 0,402. Это самое низкое его значение за 20 последних лет — ниже он был только в 2002 году (см. “Ъ” от 1 марта). Сокращению числа бедных способствовала и ситуация на рынке труда. С середины 2022 года в РФ установились рекордно низкие показатели безработицы. Прирост зарплат в номинальном выражении за год составил 12,6% — до средних по стране 64,2 тыс. руб. В реальном выражении они, впрочем, с учетом высокой инфляции снизились на 1%.

Хотя сокращение уровня бедности по итогам 2022 года делает все более достижимой цель правительства снизить его до 6,6% к 2030 году, в этом году, по мнению проректора Высшей школы экономики Лилии Овчаровой, темпы снижения доли бедных могут замедлиться. «Это произойдет, если сократятся доходы населения от собственности и предпринимательства, а также в ненаблюдаемых секторах экономики»,— говорит она (по оценкам Росстата, в неформальном секторе РФ занято около 15 млн человек).

По мнению эксперта, эффект от объявленного правительством повышения МРОТ на 10% с 2024 года будет заметным, только если в результате этого минимальная зарплата превысит прожиточный минимум в 1,75 раза, что возможно только при низкой инфляции. В числе других мер социальной поддержки, которые могут способствовать дальнейшему снижению бедности, Лилия Овчарова называет индексацию пенсий работающим пенсионерам — это может затронуть каждое пятое домохозяйство в стране. Замедлить же снижение показателя бедности может учет при его расчете уровня жизни населения в присоединенных регионах.

Анастасия Мануйлова