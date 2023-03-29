Бедность по единым правилам

Правительство планирует распространить удобные для населения принципы, по которым сейчас выплачиваются пособия семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, и на другие виды социальной помощи. Законопроект об этом внесен на рассмотрение Госдумы. Наиболее масштабной из предложенных мер станет унификация правил расчета нуждаемости при заключении социальных контрактов, которыми сейчас пользуются 5% малоимущих граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Министерстве труда и социальной защиты задумались об упрощении порядка определения нуждаемости граждан (на фото — глава ведомства Антон Котяков)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Министерстве труда и социальной защиты задумались об упрощении порядка определения нуждаемости граждан (на фото — глава ведомства Антон Котяков)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Разработанный Минтрудом и внесенный в Госдуму законопроект предлагает унифицировать условия предоставления социальной поддержки малоимущим. Большое число мер будет доступно по требованиям, по которым сейчас выплачиваются пособия семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Напомним, на этот вид помощи могут претендовать семьи, в которых среднедушевой доход меньше величины прожиточного минимума на человека в регионе. При этом в составе семьи учитываются заявитель, его супруг / супруга, несовершеннолетние дети, а также дети в возрасте до 23 лет, если они обучаются по очной форме.

Социальные контракты сейчас также заключаются с учетом нуждаемости (среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума, однако в этом случае используется понятие домохозяйства, а не семьи. В результате учитываются все зарегистрированные в квартире граждане, включая взрослых родственников. Например, если семья с ребенком зарегистрирована в квартире родителей одного из супругов, то все они учитываются при расчете показателя нуждаемости.

Законопроектом предлагается устранить это различие и перейти к расчету нуждаемости с учетом доходов членов семьи, а не всего домохозяйства. Как пояснили “Ъ” в Минтруде, переход на такой порядок расчета сделает социальный контракт доступнее, а также позволит заключать его без сбора справок. В ведомстве уточнили, что не планируют распространять на этот вид социальной помощи «правило нулевого дохода» и требования к имущественной обеспеченности, которые учитываются при назначении детских пособий. Длительность расчетного периода при учете доходов семьи также останется прежней — три месяца.

Социальный контракт — наиболее масштабная мера из числа тех, которые затрагиваются внесенным законопроектом. В 2022 году федеральный бюджет потратил почти 30 млрд руб. на финансирование 276 тыс. социальных контрактов с общим охватом 868 тыс. человек (в 2021 году — 23 млрд руб. на 282 тыс. соцконтрактов с охватом 981 тыс. человек). Чаще всего (в 40% случаев) заключают социальный контракт с целью трудоустройства, это позволяет получить четыре выплаты в размере прожиточного минимума.

Изменение подхода к учету доходов заявителей на социальный контракт, вероятнее всего, увеличит их количество, хотя точно предсказать прирост пока невозможно. Вероятно, поэтому Минтруд в пояснительной записке не предлагает увеличить бюджет программы на 2023 год в 35 млрд руб. Запланированные ведомством целевые показатели при этом должны вырасти. В 2022 году доля заключивших соцконтракт от общей численности малоимущих граждан составляла 5%; доля тех, чей среднедушевой доход увеличился после его завершения,— 43%; тех, у кого он превысил прожиточный минимум,— 16%. В 2023 году эти показатели должны составить 5,1%, 46% и 19% соответственно.

Как отмечает директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин, социальный контракт — это тонкий инструмент работы с бедностью. «Он рассчитан на достаточно узкую целевую группу — тех, кто имеет потенциал выхода из малообеспеченности исключительно за счет реализации собственного трудового потенциала»,— говорит он. Как отмечает губернатор Новгородской области Андрей Никитин, инициатива Минтруда обсуждалась экспертами Госсовета, и, хотя не все их предложения учли в итоговом документе, проект в любом случае является «шагом к определению единых подходов для региональных мер социальной помощи».

Анастасия Мануйлова