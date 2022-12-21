У депутата появились вопросы по существу

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн направил обращение в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) и Генпрокуратуру с требованием проверить действия председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова, в том числе на коррупцию. По данным господина Хинштейна, председатель суда пользуется внедорожником, принадлежащим компании ООО «Управляющая компания “Сервис Тон-Авто”». У компании есть действующие госконтракты, заключенные с кассационным судом, отметил парламентарий. В кассации комментировать ситуацию отказались. Юристы отмечают, что ключевое значение имеют условия договора, дающего Александру Ефанову право пользоваться автомобилем.

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн вновь обратился в ВККС и Генпрокуратуру с требованием проверить действия председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова, в том числе на взяточничество. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале. По данным депутата, председатель суда «разъезжает по региону» на Toyota Sequoia, принадлежащем коммерческой организации. Согласно информации парламентария, автомобиль принадлежит ООО «Управляющая компания “Сервис Тон-Авто”» (входит в автомобильный холдинг «Тон-Авто»), подконтрольному бывшему главе Жигулевска Александру Курылину.

По данным Kartoteka.ru, организация принадлежит супруге Александра Курылина Светлане Курылиной. В 2021 году выручка компании составила 49,5 млн руб., прибыль — 11 млн руб. Судя по информации портала, в 2014–2015 годах организация выиграла четыре госконтракта с ГКУ СО «Служба транспортного обеспечения» (СТО) на поставку автомобилей на общую сумму чуть более 8 млн руб. Данных о контрактах с СТО за более поздний срок нет. Аналогичные контракты компания заключала с АО «ОЭЗ “Тольятти”», АО «Транснефть-Приволга», ФГБУЗ «Самарский медицинский клинический центр Федерального медико-биологического агентства» и т. д.

По данным господина Хинштейна, ранее кассационный суд заключил с компанией четыре госконтракта на поставку 12 автомобилей. Парламентарий также отметил, что структуры «Тон-Авто» участвуют в Самаре в судебных спорах, которые часто выигрывают. «2 дела рассматривались самой 6-й кассацией, являющейся вышестоящей для всех самарских судов. Таким образом, конфликт интересов — налицо»,— посчитал Александр Хинштейн. По данным электронной картотеки арбитражного суда, компании «Тон-Авто» за последние десять лет участвовали в нескольких десятках судебных споров, в основном с контрагентами и налоговой службой. Далеко не по всем делам судебные решения оказались в пользу «Тон-Авто».

В Шестом кассационном суде комментировать ситуацию с автомобилем председателя суда отказались.

Как рассказал глава «Тон-Авто» Александр Курылин, автомобиль Toyota Sequoia был куплен предпринимателем для себя, но позже он решил сдать транспорт в аренду Александру Ефанову как частному лицу. Стоимость договора бизнесмен не назвал.

«Все техническое обслуживание и ремонт производится за счет Александра Ефанова, так как машина не гарантийная»,— отметил Александр Курылин. Основатель «Тон-Авто» добавил, что между холдингом и кассационным судом нет никаких отношений. «Госконтрактов с кассационным судом у нас нет. Были только разовые поставки, и очень давно, я уже даже и не помню, какой это был год. Мы получили эти контракты, так как из всех участников торгов предложили самую выгодную цену. К слову, нам хоть и нужны корпоративные поставки, но я не могу сказать, что для нас как для дилеров они очень выгодные»,— рассказал он.

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Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Александр Ефанов

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Предприниматель также напомнил, что у каждого дилера бывают судебные тяжбы: «Каждый дилер судится с клиентами по закону о защите прав потребителей. У меня даже в разы меньше судебных споров, чем у других дилеров. Посмотрите сами, вся информация открытая».

Как поясняет член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, ключевое значение имеет то, на каких условиях заключен договор между председателем суда и «Тон-Авто».

«Согласно кодексу судейской этики, судья не должен использовать свой статус в целях получения каких-либо благ на иных условиях, чем это предусмотрено в отношении других лиц. Так, нельзя сказать о нарушении законодательства, если, например, судья использует транспортное средство коммерческой организации в рамках того или иного договора. Крайне важно, что нарушением будет являться факт использования судьей своего статуса для получения преимущества, например, заключения безвозмездного договора, предметом которого будет являться транспортное средство, либо различные привилегии в рамках договора»,— говорит Мария Спиридонова.

Ранее Александр Хинштейн потребовал проверить действия Александра Ефанова из-за покупки им земельного участка площадью почти 4995 кв. м на острове Поджабный за 860 тыс. руб. Александр Ефанов выкупил актив летом этого года у ООО «Эра», совладельцем которого в 2014–2016 годах был его сын, Иван Ефанов, возглавляющий департамент цифровизации администрации губернатора Самарской области.

Сабрина Самедова, Самара