Председатель остался без статуса

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ решила досрочно прекратить судейские полномочия председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова. Также его лишили первого квалификационного класса. Основанием для этого стали сведения, поступившие в контрольный орган от депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна. В частности, проверка касалась выкупа Александром Ефановым части земли на острове Поджабном, обстоятельств аренды автомобиля Toyota Sequoia, стоимость которого может составлять 10 млн руб., а также покупки дорогостоящего Lexus и часов Breguet.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ефанов

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Александр Ефанов

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Высшая квалификационная коллегия судей РФ решила досрочно прекратить полномочия председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александра Ефанова. Также его лишили первого квалификационного класса. Решение принято в среду, 24 мая, после рассмотрения заключения комиссии ВККС по проверке сведений негативного характера в отношении господина Ефанова. Инициатором проверки являлся депутат Госдумы Александр Хинштейн. Решение ВККС может быть обжаловано в Верховном суде РФ, но Александр Ефанов пока не решил, будет ли это делать.

Комиссию для проверки информации в отношении господина Ефанова президиум ВККС создал в начале апреля. Как тогда сообщал Александр Хинштейн, проверка в числе прочего касалась выкупа господином Ефановым части земли на острове Поджабном в Самаре у ООО «Эра».

По данным депутата, председатель суда приобрел участок площадью 0,5 га на острове за 860 тыс. руб. (17,2 тыс. руб. за сотку). По сведениям сайтов объявлений о продаже недвижимости, стоимость сотки на острове Поджабном доходит до 1,5 млн руб.

Более того, совладельцем «Эры» в 2014–2016 годах был сын председателя Иван Ефанов, возглавляющий департамент цифровизации администрации губернатора Самарской области. В видеоинтервью одному из федеральных каналов Александр Ефанов сообщил, что есть заключение государственной экспертизы, в котором говорится, что участки были проданы по рыночной цене.

Кроме того, предметом разбирательства стал факт аренды председателем суда автомобиля представительского класса Toyota Sequoia, стоимость которого может составлять 10 млн руб., и покупки Lexus и часов Breguet. Председатель суда арендовал транспорт как частное лицо у структуры ГК «Тон-Авто» Александра Курылина, бывшего главы Жигулевска. Несмотря на то что арендованное имущество тоже подлежит декларированию, в декларациях Александра Ефанова за 2019, 2020 и 2021 годы Toyota Sequoia не значится.

По данным Александра Хинштейна, детали договора аренды премиального автомобиля содержат признаки возможного нарушения Кодекса судейской этики. Так, по информации парламентария, стоимость аренды Toyota Sequoia составляет 30 тыс. в месяц, что ниже рыночной цены за такую услугу в 5–10 раз. Кроме того, по сведениям депутата, транспортный налог 115,8 тыс. руб., что составляет треть цены годовой аренды, оплачивает ООО «УК "Сервис Тон-Авто"».

Перед рассмотрением ВККС информации о главе кассационного суда Александр Хинштейн сообщил, что прокуратура Самарской области повторно отменила постановление регионального следственного управления (СУ) Следственного комитета РФ (СКР) об отказе в возбуждении уголовного дела по факту дачи взятки Александру Ефанову в виде Toyota Sequoia. Причиной отмены постановления стала неполнота проведенной проверки. До этого прокуратура уже отменяла постановление СУ СКР по региону по тем же основаниям.

Ранее региональное следственное управление СКР отказало в возбуждении уголовного дела в отношении председателя кассационного суда по данному факту. По мнению депутата, это сделано, чтобы «заранее дезавуировать один из пунктов обвинений — о получении Ефановым от коммерческой структуры в личное пользование джипа Toyota Sequoia»: «Однако отмена облпрокуратурой (по поручению Генпрокуратуры) "отказного" постановления СКР ломает все эти планы».

Как отмечает Александр Хинштейн, проверку провели за неделю в обстановке «секретности», опросив только троих человек — Александра Ефанова, Александра Курылина и бухгалтера фирмы.

«Все их объяснения (машину якобы сдали в аренду за 30–40 тыс. в месяц) были приняты на веру… Считаю проверку предвзятой, необъективной и предпринятой в целях самозащиты Ефанова»,— подчеркнул депутат в своем Telegram-канале.

Прокуратура и СУ СКР по Самарской области ситуацию не комментируют.

В конце марта на фоне развивающегося скандала с вопросом, почему Александр Ефанов не отстранен от должности хотя бы на время проверок Генпрокуратурой РФ, к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву обратился глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. При этом за время проверок Александра Ефанова не только не отстранили от должности, но даже наградили. В январе губернатор Дмитрий Азаров присвоил господину Ефанову звание почетного гражданина Самарской области. Как уточнили в правительстве региона, председателю суда награда была присвоена «за заслуги в укреплении законности, значительный вклад в повышение уровня доступности отправления правосудия, защиту прав и законных интересов граждан».

Ани Айвазян, Самара