Ради острова словца

На «Авито» появилось объявление о продаже базы отдыха на острове Поджабный, принадлежащей ООО «Эра», совладельцем которого был сын председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова Иван Ефанов. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) проводит в отношении председателя кассационного суда проверку, инициатором которой является депутат Госдумы Александр Хинштейн, заподозривший Александра Ефанова в коррупции. У председателя суда есть на Поджабном собственный участок, приобретенный у «Эры» в 2021 году за 860 тыс. руб. После того как на объявление о продаже в своем Telegram-канале обратил внимание господин Хинштейн, оно было снято с публикации. Александр Ефанов ситуацию не ком­ментирует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн считает, что выставить на продажу базу отдыха на Поджабном владельцев «Эры» вынудила проверка ВККС

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Александр Хинштейн считает, что выставить на продажу базу отдыха на Поджабном владельцев «Эры» вынудила проверка ВККС

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

ООО «Эра», по данным депутата Александра Хинштейна, выставило на продажу базу отдыха на острове Поджабный в Самаре — соответствующее объявлении появилось на сайте «Авито». «За 170 млн руб. выставлены шесть домиков на 68 сотках (с возможностью „расширения“ еще на 5 га)»,— написал парламентарий в своем Telegram-канале. В 2014–2016 годах совладельцем компании был Иван Ефанов, сын председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова, в отношении которого ВККС проводит проверку. База отдыха стала поводом для передачи в собственность «Эры» земельного участка площадью 40 га на острове, однако чиновники не спешили оформлять документы — компании пришлось обращаться в суд. В сентябре 2011 года Арбитражный суд Самарской области признал незаконным бездействие областного мин­имущества.

• Александр Ефанов родился 1 февраля 1960 года в д. Орлово Ливенского района Орловской области. В 1983 году с золотой медалью окончил военно-юридический факультет Военного Краснознаменного института. В 1996–2005 годах председатель Самарского гарнизонного военного суда. В июле 2005 года стал председателем Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда. В 2018 году назначен председателем Шестого кассационного суда. В январе 2023 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров присвоил Александру Ефанову звание почетного гражданина региона.

Суд обязал министерство имущества устранить допущенные нарушения прав ООО «Эра» и направить ему договор купли-продажи земельного участка. В ноябре 2011 года апелляционный суд под руководством Александра Ефанова оставил решение без изменений. Договор купли-продажи был подписан только в марте 2014 года. Выкупная цена составила 46 млн руб. (11,6 тыс./сотка). Затем министерство долгое время не подписывало акт приема-передачи недвижимости. В рамках нового судебного спора, начавшегося в 2014 году, компания потребовала обязать чиновников немедленно завершить сделку. В июне 2014 года суд первой инстанции распорядился произвести государственную регистрацию перехода права собственности на землю. В августе того же года апелляционный суд поддержал решение.

• Согласно информации «СПАРК-Интерфакс», «Эра» принадлежит Максиму Купцову, Михаилу Афанасьеву и Вере Казачевой, которая якобы является тещей Ивана Ефанова. Генеральным директором организации является Дмитрий Полянский, брат сотрудника Шестого кассационного суда Владислава Полянского.

По данным господина Хинштейна, который является инициатором проверки в отношении судьи, на Поджабном есть земля, которая находится непосредственно в собственности Александра Ефанова. Председатель выкупил недвижимость у ООО «Эра» в 2021 году. Земельный участок площадью 0,5 га на острове Поджабный достался Александру Ефанову за 860 тыс. руб. (17,2 тыс./сотка). По данным сайтов объявлений о продаже недвижимости, стоимость участка на Поджабном составляет от 78 тыс. руб. до 199 тыс. руб. Судя по опубликованным депутатом материалам, на участке построено два больших дома (по 350–400 кв. м) и завершено берегоукрепление. Генпрокуратура РФ подтвердила факт аффилированности Александра Ефанова с ООО «Эра».

По мнению Александра Хинштейна, выставить на продажу базу отдыха на Поджабном владельцев «Эры» вынудила проверка ВККС. «В преддверии Высшей квалификационной коллегии, где будет решаться судьба „золотого“ председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова, совладельцы фирмы „Эра“ (подконтрольна членам семьи Ефанова) быстрее пытаются унести ноги с самарского острова Поджабный»,— считает депутат. На момент подготовки текста информация о продаже имущества уже была удалена — на сайте «Авито» указано, что объявление, размещенное частным лицом, снято с публикации. В кассационном суде заявляют, что Александр Ефанов не комментирует информацию Александра Хинштейна.

Сабрина Самедова