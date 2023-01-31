Сталь не гнется под санкциями

Производство стали в России в 2022 году сократилось на 7%, до 71,5 млн тонн. Ситуация оказалась лучше мрачных прогнозов первой половины 2022 года, когда компании предрекали падение на 15%. Тем не менее перспективы восстановления выпуска в 2023 году, по мнению аналитиков, выглядят неоднозначно. С одной стороны, производство поддержит рост рентабельности экспорта по мере перенастройки логистики и ослабления рубля. С другой стороны, спрос на внутреннем рынке может сократиться из-за замедления строительства жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Производство стали в России по итогам 2022 года упало на 7,2%, до 71,5 млн тонн, следует из данных World Steel Association (WSA), опубликованных 31 января. Общее мировое производство составило 1,8 млрд тонн, что на 4,2% меньше показателя 2021 года. В топ-10 крупнейших производителей стали нарастить выпуск смогли только Индия (рост на 5,5%, до 124,7 млн тонн) и Иран (рост на 8%, до 30,6 млн тонн). Среди всех стран самое большое падение наблюдается у Украины, производство которой сократилось на 70,7%, до 6,3 млн тонн.

Российская металлургия пострадала в результате санкций и эмбарго ЕС на российский металл. Однако итоговые цифры выпуска выглядят оптимистичнее прогнозов, которые давались в течение 2022 году.

НЛМК Владимира Лисина в июне 2022 года прогнозировал снижение производства в РФ по итогам года в 15%. WSA в апреле прошлого года ожидала падения потребления стали на 20%, но в октябре улучшила прогноз до снижения на 6%.

Представитель «Северстали» рассказал “Ъ”, что спад потребления на рынке стали — около 3% год к году, а общий объем рынка составил 43,2 млн тонн.

Основные отрасли-потребители продемонстрировали относительную устойчивость в текущих условиях, в том числе за счет мер, принятых государством.

В строительном сегменте спад составил около 4%, но наибольший — в сегменте машиностроения: 18% год к году. Снижение спроса было обусловлено дефицитом комплектующих и разрывом цепочек поставок, остановками части производственных мощностей и уходом зарубежных ОЕМ с рынка РФ, отмечает собеседник “Ъ”. По его словам, основным драйвером на рынке металлопроката в 2022 году был ТЭК, где рост потребления составил 28% и был связан с реализацией крупнейшей за последние пять лет инвестиционной программы «Газпрома». Сегмент добычи и обустройства месторождений также показал рост на фоне низкой активности 2020–2021 годов. В НЛМК и ММК не предоставили комментариев.

По оценкам «Северстали», пока неясно, будет ли спад производства металла в России в 2023 году меньше, чем в 2022 году. «Для динамики металлопотребления в этом году будет важно состояние рынка жилой недвижимости. В 2022 году наблюдался рекордный ввод жилья в России — 102,7 млн кв. м. Это, с одной стороны, говорит о высокой потребности в новом жилье, с другой стороны, создает риски снижения с достигнутых высоких уровней. В целом строительство жилья остается одной из наиболее устойчивых отраслей российской экономики в условиях разрыва внешних связей, поскольку здесь зависимость от импорта низкая и спрос обусловлен внутренними факторами. И это один из фокусных рынков "Северстали"»,— отмечают в металлургической компании.

Кирилл Чуйко из БКС ожидает восстановления выпуска в 2023 году «с учетом того, что экспорт стали наконец-то становится рентабельным из-за девальвации курса и роста цен на сталь, который, скорее всего, продолжится и дальше в этом году». Борис Красноженов из Альфа-банка считает, что в 2023 году можно ожидать сохранения производства металла в России на уровне прошлого года. По его мнению, увеличение темпов строительства в текущих условиях — достаточно сложная задача, так как ряд крупных инфраструктурных проектов имеют более длинные горизонты, где наиболее металлоемкая фаза находится за пределами 2023 года. Развитие других металлоемких отраслей, включая автомобилестроение, энергетическое машиностроение и судостроение, также может потребовать больше времени. Аналитик считает, что роста потребления стали в России можно ожидать на горизонте 2024–2025 годов.

По оценке Metals & Mining Intelligence, производство стали в РФ по итогам 2022 года сократилось на 7–8%, говорит директор компании по развитию бизнеса и консалтинговой практики Илья Коломеец.

«Основные факторы падения производства были отработаны в первой половине года — в июне отмечалось наибольшее сокращение объемов производства (минус 17% к июню 2021 года). Во второй половине года производство сумело выправиться, сократив отставание от 2021 года. В 2023 году можно ожидать стабилизации объемов выпуска, при этом существенными факторами влияния останутся события внешней среды, смягчение ожиданий рецессии и активизация инфраструктурных проектов в РФ»,— говорит он.

В этом году возможна просадка производства до уровня в 70 млн тонн, ожидает Сергей Гришунин из НРА. Тем не менее, отмечает он, перестройка экспортных потоков из РФ продолжается.

Кроме того, на мировом рынке постепенно формируется дефицит стального проката на фоне чрезмерно высоких цен на энергоносители.

Все это может привести к росту поставок российского проката на мировые рынки во второй половине 2023 года, допускает аналитик, а внутренний спрос может быть поддержан за счет стимулирования строительной индустрии и развития инфраструктурных проектов.

Евгений Зайнуллин