Акционеры НЛМК проголосовали против выплаты дивидендов

Акционеры НЛМК не утвердили выплату дивидендов за девять месяцев 2022 года в ходе внеочередного общего собрания акционеров, несмотря на рекомендации совета директоров (СД). Об этом сообщили в пресс-службе компании. СД предлагал дивиденды в размере 2,6 руб. на одну акцию.

«Компания предполагает, что данное решение акционеров обусловлено высокой макроэкономической и геополитической неопределенностью. Вопрос выплаты дивидендов за 2022 год будет рассмотрен на годовом общем собрании акционеров, запланированном на июнь 2023 года»,— отметили в НЛМК.

В результате этого решения в первый день торгов на Мосбирже, 4 января, акции снижались в цене более чем на 4%/

Мария Старикова