Криптобиржам пропишут правила

В России появятся правила работы криптобирж. Эта идея пришла на смену созданию единой национальной площадки. Концепцию уже одобрили в Минфине, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, криптобиржи будут помогать бизнесу проводить трансграничные расчеты и обходить антироссийские санкции.

Если же против самих площадок введут ограничения, появятся новые, объяснил “Ъ FM” Анатолий Аксаков. По его словам, использовать биржи смогут и госучреждения:

«Появятся требования к таким институтам, поскольку мы хотим, чтобы все находилось в правовом поле, а их действия были понятны. При этом устанавливать нормы для какой-то одной организации неправильно, поскольку действия таких бирж, в том числе со стороны наших западных контрагентов могут быть быстро заблокированы.

Наша задача — создать правовое поле, которое позволяет легитимно работать на этом рынке. Я не считаю, что криптобиржа — это панацея в борьбе с санкциями. Скорее, возможность не подпадать под ограничения при осуществлении финансовых операций с зарубежными партнерами. Сейчас нам важно создать разные возможности для субъектов международной хозяйственной деятельности.

Любые учреждения могут использоваться для расчетов, если это не противоречит закону. Мы не прописываем определенный вид хозяйствующего субъекта, для которого будет применяться такой закон».

Предполагается, что регулировать работу криптобирж будет Центробанк. Правила пропишут в законопроекте об экспериментально-правовых режимах. Как уточняют «Известия», такие биржи могут появиться уже в 2024 году при благоприятном стечении обстоятельств.

Правда, сейчас бизнесу эта возможность вряд ли будет интересна, уверен аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков. По большей части существование таких контролируемых бирж выгодно самим властям, но есть и существенные риски:

«Биржами все это нельзя будет называть, потому что биржи предполагают наличие участников, которые заинтересованы в покупке и в продаже криптовалюты. Второй немаловажный фактор: чтобы цены на цифровые активы на таких площадках были более или менее адекватны, должен наблюдаться достаточный уровень ликвидности, то есть необходимо большое число игроков.

Третий фактор: наличие достаточного количества торгующихся цифровых активов. Для этого криптовалюты, выходящие на такие биржи, должны быть если не разрешены в стране, то оформлены в законодательстве. В них не будет интереса, кроме разве что возможности того, что потенциально государство сможет покупать криптовалюту, которую будет использовать в трансграничных расчетах, либо продавать ее.

Соответственно, вопрос: кто будет являться поставщиком ликвидности? Скорее всего, ими станут какие-то локальные российские организации, возможно, банки, но не криптобиржи в привычном понимании. Это не будет Binance, а просто платформа, на которой государство в рамках экспериментального правового режима сможет покупать и продавать криптовалюту.

Бизнес сможет пользоваться такими площадками, но речь идет не о криптобиржах, на которых ведется торговля разными цифровыми активами. Скорее, мы говорим о посредниках, компаниях, которые будут иметь право продавать от своего лица криптовалюту бизнесу, либо покупать ее, тем самым совершая обратную сделку, предоставляя бизнесу фиат.

Какие в таком случае могут возникнуть риски? Если в государстве в том или ином виде используются криптовалюты, например, в рамках подконтрольных ему площадок, риски заключаются в том, что, проникая в государство, криптовалюта, даже контролируемая ЦБ, может быть использована в незаконных целях теми или иными лицами. В каком-то смысле цифровой рубль мог бы стать таким активом, но это все-таки не частная криптовалюта, как, например, биткойн и эфириум».

Центробанк не раз высказывался за запрет криптовалюты в России. По мнению ЦБ, ее используют в основном для отмывания денег или спонсирования терроризма. Кроме того, это может привести к ослаблению рубля и сокращению финансирования реального сектора. Частные инвесторы же рискуют потерять свои вложения.

Осенью 2022 года в Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинга криптовалюты в России. Документ допускает ее продажу в обмен на реальные деньги на зарубежных биржах, либо на российской площадке в рамках экспериментального правового режима. Проект прошел пока только первое чтение.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба