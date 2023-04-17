Крипту привели в движение

Финансовые власти раскрыли варианты использования криптовалют для расчетов во внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Сейчас, в частности, обсуждается сфера деятельности уполномоченных компаний, как они будут обслуживаться, с какими банками работать, насколько могут взаимодействовать с участниками ВЭД. Эксперты считают, что любая система с госучастием моментально попадет под санкции, и потому скептически относятся к инициативе. Впрочем, само начало движения по созданию инфраструктуры аналитики оценивают позитивно.

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Банк России в рамках работы экспериментального правового режима (ЭПР) не исключает допуск частных компаний на рынок обмена криптовалюты для участников внешнеэкономической деятельности, заявил 17 апреля в Госдуме зампред ЦБ Алексей Гузнов. На первом этапе, по его словам, это должна быть компания с госучастием.

Как пояснил господин Гузнов «Интерфаксу», сейчас идет обсуждение с правительством сферы работы уполномоченных компаний, как они будут обслуживаться и в каких банках, насколько смогут взаимодействовать со структурами, которые занимаются внешнеторговой деятельностью. Зампред ЦБ уточнил, что эксперимент «предполагает отработку определенных гипотез по поводу того, что мы хотели бы видеть».

В начале апреля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что законопроект о легализации международных расчетов в криптовалюте в рамках ЭПР «застрял из-за споров об ответственности за незаконное использование цифровых валют».

Теперь он заявил, что «если будут риски для финансовой системы, то, очевидно, эксперимент будет прекращен» (цитата по ТАСС). При этом депутат пока не видит серьезных рисков, тогда как некоторые зарубежные партнеры готовы «принимать криптовалюту как оплату товаров и услуг, отправляемых российским партнерам».

Господин Аксаков пояснил, что закон определит ряд требований к пунктам приема криптовалют, организациям, осуществляющим работу с ними, а также определит временные рамки эксперимента.

Участники рынка пока оценивают идеи властей скептически, хотя и отмечают «общий позитивный сдвиг». В РФ наконец-то начинают создавать информационную инфраструктуру для оборота цифровой валюты, подчеркивает управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин. Именно из-за ее отсутствия, по словам эксперта, «все аккаунты и криптовалюта российских граждан находятся за пределами страны».

Теперь можно будет использовать криптовалюты в международных расчетах, хотя и только определенным компаниям, «вероятно, с госучастием», отмечает СЕО и основатель BitOK Дмитрий Мачихин. По его мнению, эксперимент сделают закрытым и рынок вряд ли узнает, «что там будет в реальности происходить, как эти платежи будут работать».

Вместе с тем глава InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев считает, что на данный момент нет «не только проекта в первом приближении, нет даже сколько-нибудь вменяемой концепции того, что предполагается сделать».

Кроме того, по мнению господина Менделеева, использование госструктур в этом контексте выглядит странным, поскольку «никому не нужно даже будет доказывать, что с их помощью кто-то обходит антироссийские санкции». Любую такую госкомпанию, уверен эксперт, просто внесут в очередной пакет санкций «по факту создания». «Туда же отправится и проходящая через нее крипта, благо анализировать кластеры на Западе научились отлично, в то время как лучшее, что мы можем предложить в ответ,— система Begemotik (предназначена для поиска и анализа данных из подключенных источников.— “Ъ”) от Gruop-IB»,— подчеркивает господин Менделеев.

В результате «сформируются две параллельные реальности: уже работающий механизм в серой зоне и экспериментальный механизм с официальным одобрением, которого еще надо дождаться», полагает господин Мачихин. При этом, уточнил он, от компаний, которые продолжат использовать «крипту в международных расчетах в серой зоне, ничего позитивного государству не будет — никаких налогов, отчислений, комиссий».

Ксения Куликова