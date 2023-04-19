Цифровые валюты заводят на платформу

Одним из решений проблемы с международными платежами власти считают цифровую валюту: чтобы проконтролировать расчеты, в стране может появиться национальный криптооператор. Детали законопроекта приводят «Ведомости». По данным издания, платформа будет выдавать лицензии биржам и обменникам и вести их реестр. Кроме того, оператор будет следить за тем, как площадки соблюдают требования закона. Предполагается, что все это позволит российским экспортерам рассчитываться с контрагентами при помощи цифровых активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Впрочем, член экспертного совета рабочей группы Госдумы по регулированию криптовалют Михаил Успенский к инициативе относится скептически: «У нее сразу несколько спорных моментов. Прежде всего, это рассинхрон с уже существующими предложениями по регулированию, в частности, с законопроектом о майнинге, который предусматривает возможность реализации криптовалюты только на зарубежных площадках.

Также есть расхождения с инициативой Минфина, который уже вводил отдельное понятие "оператор обмена цифровых валют" и предусматривал даже два вида лицензий для обменников и криптобирж. Поэтому предложение о национальном криптооператоре лишь растягивает законотворческие работы.

Вместе с тем спайка между криптовалютой и фиатным миром — это самый спорный, самый узкий момент. Это точка, которая больше всего волнует регулятора абсолютно любой страны. И первое, о чем здесь идет речь, это, конечно, о противодействии легализации денежных средств и финансированию терроризма, это так называемые AML-процедуры. Регулирование криптообменных операций — это очень непростое занятие. Как минимум нужно разработать правила для бирж и обменников, согласовать их с заинтересованными участниками рынка, сделать понятными и рабочими.

Это очень сложный процесс. И на текущий момент я не вижу, чтобы он сдвинулся с мертвой точки».

Между тем российский Центробанк последовательно выступает против внутренних расчетов в криптовалюте и даже предлагал полностью запретить оборот таких активов в стране. С другой стороны, регулятор допускает использование цифровой валюты для трансграничных расчетов, по крайней мере, в виде эксперимента.

Как это поможет российскому бизнесу? Партнер консалтинговой компании Quorus Евгений Жилин считает, что отдельным компаниям это упростит расчеты. Однако, по его словам, вряд ли платежи в криптовалюте станут эффективным способом обхода санкций:

«Специфика таких активов, по сути, заключается в том, что записываются все трансакции, которые с ними происходят. Поэтому распутывание следов становится на самом деле довольно простой задачей для тех, кто умеет это делать.

Если мы говорим о попытках уйти от санкционных рисков, то, боюсь, что это их не устранит, а только усилит. Ведь, в частности, будет видно, кто является поставщиком, кто — получателем товара и так далее.

Безусловно, есть великое множество разных абсолютно анонимных криптовалют. Просто вопрос в том, что цифровых активов, которые пользуются доверием и действительно могут использоваться в качестве средств расчета, не так много, и они не являются анонимными.

Понятно, что криптовалюта позволяет провести любую трансакцию и выполнить платеж без участия банковской системы. Сейчас, как известно, кредитные организации, которые вынуждены во многом следовать санкционной политике западных стран, любой платеж, связанный с Россией, трактуют с большим недоверием и часто блокируют эти деньги. Так что, если мы говорим просто об удобстве расчетов между теми лицами, которые не находятся под санкциями, наверное, это могло бы действительно сыграть свою роль. Но если подразумевать под этим именно обход ограничений, то, мне кажется, риски только возрастают».

Американские регуляторы уже вводили санкции в отношении игроков крипторынка. Так, под ограничениями оказывался обменник Suex и биржа Garantex, которую подозревали в связях с преступностью.

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Илья Сизов