Мария Захарова призвала Линдси Грэма лично разъяснить его слова о смертях русских

В МИД России прокомментировали информацию СМИ о том, что слова сенатора США Линдси Грэма о трате денег на убийства россиян вырваны из контекста. Как считают в ведомстве, подобные высказывания — нелепые и позорные оправдания. Официальный представитель МИДа Мария Захарова предложила американскому сенатору взять телефон и записать видео с пояснениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мария Захарова Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Линдси Грэм Фото: Reuters / Alina Smutko Следующая фотография 1 / 2 Мария Захарова Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Линдси Грэм Фото: Reuters / Alina Smutko

«"Оказывается", сенатор Грэм сказал не так и не то. Как и в случае с аналогичными людоедскими измышлениями бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, в ход пошли нелепые и позорные оправдания: дескать, слова сенатора вырваны из контекста, имела место "склейка" и так далее. Кто бы сомневался, что сам политик и его пиар-агенты в лице ведущих англосаксонских СМИ и информагентств, что называется, "включат дурака". Что дальше? Нам скажут, что Линдси Грэм — порождение нейросетей и его не существует?"» — сказано в заявлении МИДа, которое приводит ТАСС.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Линдси Грэм может записать видеообращение, чтобы доказать, что его слова были смонтированы. Она опубликовала ролик в своем Telegram-канале.

26 мая офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал короткий видеоролик с его встречи с Линдси Грэмом. На нем господин Грэм произносил фразы: «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно». В видео эти кадры шли друг за другом, однако ракурс съемки менялся.

Позже Reuters со ссылкой на полную запись сообщило, что фразы «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно» упоминаются в разных контекстах. В офисе президента Украины подтвердили, что запись смонтировали.

Видео с американским сенатором вызвало бурную реакцию со стороны российских официальных лиц. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что иметь таких сенаторов — «большой позор для страны». В свою очередь, МВД России объявило Линдси Грэма в розыск.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Не Грэм, но гром!».