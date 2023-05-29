Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мария Захарова призвала Линдси Грэма лично разъяснить его слова о смертях русских

В МИД России прокомментировали информацию СМИ о том, что слова сенатора США Линдси Грэма о трате денег на убийства россиян вырваны из контекста. Как считают в ведомстве, подобные высказывания — нелепые и позорные оправдания. Официальный представитель МИДа Мария Захарова предложила американскому сенатору взять телефон и записать видео с пояснениями.

Предыдущая фотография
Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Линдси Грэм

Линдси Грэм

Фото: Reuters / Alina Smutko

Следующая фотография
1 / 2

Мария Захарова

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Линдси Грэм

Фото: Reuters / Alina Smutko

«"Оказывается", сенатор Грэм сказал не так и не то. Как и в случае с аналогичными людоедскими измышлениями бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, в ход пошли нелепые и позорные оправдания: дескать, слова сенатора вырваны из контекста, имела место "склейка" и так далее. Кто бы сомневался, что сам политик и его пиар-агенты в лице ведущих англосаксонских СМИ и информагентств, что называется, "включат дурака". Что дальше? Нам скажут, что Линдси Грэм — порождение нейросетей и его не существует?"» — сказано в заявлении МИДа, которое приводит ТАСС.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Линдси Грэм может записать видеообращение, чтобы доказать, что его слова были смонтированы. Она опубликовала ролик в своем Telegram-канале.

26 мая офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал короткий видеоролик с его встречи с Линдси Грэмом. На нем господин Грэм произносил фразы: «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно». В видео эти кадры шли друг за другом, однако ракурс съемки менялся.

Позже Reuters со ссылкой на полную запись сообщило, что фразы «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно» упоминаются в разных контекстах. В офисе президента Украины подтвердили, что запись смонтировали.

Видео с американским сенатором вызвало бурную реакцию со стороны российских официальных лиц. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что иметь таких сенаторов — «большой позор для страны». В свою очередь, МВД России объявило Линдси Грэма в розыск.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Не Грэм, но гром!».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...