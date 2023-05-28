Не Грэм, но гром!

Американский сенатор Линдси Грэм заявил о решающем моменте в противостоянии с Россией, требующем более активной поддержки Украины. В ходе визита в Киев он назвал убийство русских в ходе украинского конфликта «самой удачной тратой денег» Соединенными Штатами. Заявления Линдси Грэма продемонстрировали решимость «ястребов» в Вашингтоне не дать перехватить инициативу тем политикам, которые, подобно экс-президенту Дональду Трампу, призывают сосредоточиться на внутренних проблемах США. Кровожадные высказывания сенатора Грэма были с возмущением восприняты в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Русские умирают. Мы никогда еще не тратили деньги так удачно» — это сделанное в Киеве заявление сенатора Линдси Грэма мгновенно разлетелось по мировым СМИ

Фото: Alina Smutko, Reuters «Русские умирают. Мы никогда еще не тратили деньги так удачно» — это сделанное в Киеве заявление сенатора Линдси Грэма мгновенно разлетелось по мировым СМИ

Фото: Alina Smutko, Reuters

Визит в Киев Линдси Грэма, влиятельного американского сенатора-республиканца от штата Южная Каролина, стал его вторым посещением Киева в этом году. До этого господин Грэм побывал в украинской столице в январе в составе двухпартийной делегации Сената и после встречи с президентом Владимиром Зеленским выражал недовольство тем, что США и их союзники, в частности Германия, тянут с поставками танков Киеву. Тогда он заявил, что «устал от бардака вокруг того, кто и когда направит танки».

После смерти главного антагониста России в Конгрессе Джона Маккейна эту роль взял на себя Линдси Грэм. Именно он в прошлом году внес в Конгресс резолюцию, которая в случае принятия позволяла бы назвать Россию государством-террористом. Ему также принадлежит авторство формулы «войны до последнего украинца». «Мне нравится путь, по которому мы идем. Пока мы помогаем Украине оружием, в котором она нуждается, и экономической поддержкой, она будет бороться до последнего человека»,— признался Линдси Грэм в августе прошлого года в эфире канала Golden State.

По завершении состоявшихся в пятницу встреч с президентом Зеленским, руководством Минобороны Украины и мэром Киева Виталием Кличко пресс-служба президента Украины процитировала заявление сенатора: «Русские умирают. Мы никогда еще не тратили деньги так удачно». На видео из Киева Линдси Грэм сидит за большим круглым столом и непринужденно беседует с Владимиром Зеленским и его окружением. Слова сенатора мгновенно разлетелись по мировым СМИ.

Эти высказывания прозвучали настолько кровожадно, что впоследствии в блогосфере появилась версия, будто бы господин Грэм сказал не «Russians are dying» (русские умирают), а «Russians are down» (русские повержены).

Но второе маловероятно, поскольку все американские источники цитируют фразу сенатора именно так, как ее первоначально поняли.

«Я благодарен Линдси Грэму за встречу, неколебимую позицию и вклад в усиление оборонных возможностей Украины»,— написал в своем Telegram-канале Владимир Зеленский.

Сам же Линдси Грэм по итогам визита в Киев сообщил, что «никогда еще не был более оптимистичен в отношении способности украинцев пойти в наступление и отвоевать свою территорию у русских». «Во время этой поездки мне стало ясно, что русские обескровлены и ослаблены. Мы должны предоставить кассетные боеприпасы и дополнительную дальнобойную артиллерию, чтобы контрнаступление было успешным. Хотя волшебного оружия не существует, правильное оружие в руках решительного украинского народа творит чудеса на поле боя»,— заявил сенатор Грэм.

Несмотря на то что последние высказывания Линдси Грэма по своей жесткости превосходят заявления его коллег в Конгрессе, он выразил точку зрения многих своих однопартийцев.

В отличие от правого крыла республиканцев, которые, как Дональд Трамп, призывают сосредоточиться на внутренних проблемах США, «ястребы» считают действия администрации президента Байдена по отношению к России и Украине недостаточно решительными.

Накануне визита Линдси Грэма в Киев группа законодателей обратилась с письмом к президенту Байдену, призвав его ускорить отправку Украине оперативно-тактических ракет ATACMS. «Почти что каждая система вооружений, запрошенная Украиной, была доставлена после интенсивного давления. Не стоит дожидаться очередной кампании по давлению, чтобы отправить ATACMS»,— цитирует Foreign Policy письмо конгрессменов Джо Уолсона, Стива Коэна и Виктории Спартц.

Напомним, что ранее в мае координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США по-прежнему не планируют передавать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS. И хотя Британия уже приступила к поставке Киеву своих крылатых ракет Storm Shadow, дальность поражения которых в экспортной модификации составляет около 250 км, Вашингтон свои ракеты дальнего действия передать Киеву не спешит.

Как бы то ни было, высказывания Линдси Грэма в Киеве вызвали бурю негодования в России. На слова американского сенатора начали наперебой отвечать российские официальные лица, депутаты, эксперты.

«Сенатору Грэму есть с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и холокосту»,— написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая привела примеры того, как американские компании помогали нацистскому режиму. По ее словам, теперь американские деньги вливаются в «ненасытную глотку неонацистского киевского режима». «В этой связи хотелось бы напомнить сенаторам и всем американским выгодополучателям, чем закончилась предыдущая авантюра»,— добавила госпожа Захарова.

«Трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов»,— прокомментировал слова Линдси Грэма пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Но наиболее угрожающее заявление прозвучало, по традиции, из уст заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева. «Напрасно он так. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов»,— написал он в своем Telegram-канале.

Между тем председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело «по факту высказываний американского сенатора об убийстве россиян». «Данному факту следователями ГСУ СК России будет дана надлежащая правовая оценка»,— говорится в сообщении ведомства.

Сергей Строкань