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Коммерсантъ FM
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Слова сенатора Грэма о трате денег США на смерть россиян были смонтированы Киевом

Американский сенатор Линдси Грэм не называл смерть россиян удачной тратой денег США, следует из полной видеозаписи его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Изначально офис украинского лидера распространил ролик в котором фразы о смерти россиян и тратах США стояли одна за другой. Позднее Киев предоставил Reuters полную запись встречи. Сам господин Грэм обвинил Россию в пропаганде.

Короткая видеозапись со встречи была опубликована 26 мая офисом президента Украины, в том числе в Telegram-канале господина Зеленского. В этом ролике фразы «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно» следуют одна за другой, но со сменой ракурсов. Reuters отмечает, что первоначальная публикация выдержек не давала понять, что эти фразы были сделаны в разное время беседы.

Как пишет агентство, на самом деле эти слова были сказаны в другом контексте. Фраза об удачной трате денег касалась в целом помощи Украине от США.

Фраза о смерти русских была сказана в диалоге с господином Зеленским. Господин Грэм сказал, что сопротивление украинцев напомнило ему о «лучшем в нас самих в Америке». «Было время в Америке, когда мы были такими, боролись до последнего человека, мы собирались быть свободными или умереть»,— сказал сенатор. На это президент Украины ответил: «Теперь мы свободны. И мы будем». После этого господин Грэм сказал: «И русские умирают», а господин Зеленский добавил: «Да, но они пришли на нашу территорию. Мы не сражаемся на их территории».

Изначальная публикация видео привела к критике в Москве — со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Господин Медведев написал господину Грэму, что «в его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов».

Американский сенатор, комментируя высказывание зампреда Совбеза РФ, сказал: «Как обычно, российская пропагандистская машина усердно работает». Господин Грэм отметил, что в ходе встречи с господином Зеленским он сказал, что Украина приняла американскую мантру: «Живи свободно или умри». «Это была хорошая инвестиция со стороны США, чтобы помочь освободить Украину от российских военных преступников»,— добавил он. Москва ранее неоднократно отрицала причастность к военным преступлениям.

Сенатор не в первый раз выступает с резкими выражениями насчет России. Так, в марте 2022 года он призывал убить президента РФ Владимира Путина. Кремль тогда заявлял, что «не всем удается сохранять трезвость ума». Белый дом не поддерживал высказывание господина Грэма и заявлял, что США не выступают за смену режима.

О реакции на публикацию видео со встречи сенатора с президентом Украины — в материале «Ъ» «Не Грэм, но гром!».

Леонид Уварчев

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