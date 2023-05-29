МВД объявило в розыск сенатора США Линдси Грэма

В базе розыска МВД появилась карточка с именем американского сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма, сообщает ТАСС. Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний американского политика про убийства русских.

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26 мая офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал короткий видеоролик его встречи с американским сенатором. На нем Линдси Грэм произносил фразы: «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно». В видео они шли одна за другой, однако ракурс съемки менялся.

В полной версии записи, с которой ознакомилось агентство Reuters, фразы «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно» упоминаются в разных контекстах. Позднее офис президента Украины подтвердил Reuters, что запись была смонтирована.

Смонтированное видео с американским сенатором вызвало бурную реакцию со стороны российских официальных лиц. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что иметь таких сенаторов — «большой позор для страны». Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев написал: «Напрасно он так. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов».

Линдси Грэм считается главным антагонистом России в Конгрессе США. После начала боевых действий России на Украине в марте 2022 года Линдси Грэм заявлял, что единственный способ остановить военный конфликт — убить Владимира Путина. Также именно он в прошлом году внес резолюцию, которая в случае принятия позволяла бы назвать Россию государством-террористом. Ему же принадлежит авторство формулы «войны до последнего украинца».

Подробнее о ситуации — в материале «Не Грэм, но гром!».