Бывшая замминистра культуры Ярилова признала злоупотребление полномочиями

Бывшая заместитель главы Минкульта Ольга Ярилова, которая находится в СИЗО по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, признала вину и сотрудничает со следствием. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«Ярилова признала вину в совершенном преступлении и содействует органам предварительного расследования»,— сказано в материалах.

Ольга Ярилова работала в качестве замминистра культуры с 2018 по 2022 год. В сентябре 2022-го она покинула должность по собственному желанию. 19 апреля ТАСС сообщил, что ее задержали по делу о хищениях более 200 млн руб. с помощью «Пушкинских карт». 20 апреля ее арестовал Басманный суд Москвы.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Замминистра злоупотребила на службе».

Олеся Павленко