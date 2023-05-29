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Коммерсантъ FM
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Бывшая замминистра культуры Ярилова признала злоупотребление полномочиями

Бывшая заместитель главы Минкульта Ольга Ярилова, которая находится в СИЗО по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, признала вину и сотрудничает со следствием. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«Ярилова признала вину в совершенном преступлении и содействует органам предварительного расследования»,— сказано в материалах.

Чем известна Ольга Ярилова

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Ольга Ярилова работала в качестве замминистра культуры с 2018 по 2022 год. В сентябре 2022-го она покинула должность по собственному желанию. 19 апреля ТАСС сообщил, что ее задержали по делу о хищениях более 200 млн руб. с помощью «Пушкинских карт». 20 апреля ее арестовал Басманный суд Москвы.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Замминистра злоупотребила на службе».

Олеся Павленко

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