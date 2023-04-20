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Чем известна Ольга Ярилова

20 апреля Басманный суд Москвы арестовал бывшую замглавы Минкульта Ольгу Ярилову в рамках дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Ранее сообщалось, что Ольгу Ярилову задержали по обвинению в хищении около 200 млн руб. с помощью «Пушкинских карт». Чем известна Ольга Ярилова — в материале «Ъ».

Ольга Ярилова

Ольга Ярилова

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ольга Ярилова

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ярилова Ольга Сергеевна родилась 17 мая 1970 года в Угличе Ярославской области. В 1991 году окончила Ярославское музыкальное училище имени Собинова, в 2010 году — Северный международный университет в Магадане по специальности «педагогика и методика начального образования», а в 2018 году — РАНХиГС по направлению «государственное и муниципальное управление».

С 1993 по 2005 год работала в детской школе искусств № 1 в Магадане, в том числе в качестве директора.

С 2005 года перешла в Министерство культуры России. С 2013 года возглавляла департамент туризма и региональной политики Минкультуры. С 2018 года — заместитель министра культуры. В сентябре 2022 года покинула должность по собственному желанию.

В эти годы занималась цифровой трансформацией ведомства, контролировала департамент региональной политики, образования и проектного управления, департамент кинематографии и цифрового развития, а также «Российский фонд культуры». С 2016 года состояла в Федеральном резерве управленческих кадров (высший уровень).

Согласно декларации за 2020 год, годовой доход Ольги Яриловой составлял 5,34 млн рублей, также у нее в собственности находится недвижимость общей площадью 124 кв. м и легковой автомобиль Mercedes-Benz GLE 350. По декларации 2021 года годовой доход вырос до 13,7 млн руб.

Кандидат педагогических наук. Награждена нагрудным знаком «За вклад в российскую культуру» и медалью Министерства обороны России «За возвращение Крыма».

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