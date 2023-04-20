Бывшая замминистра культуры Ярилова арестована по делу о хищении с помощью «Пушкинских карт»

Басманный суд Москвы арестовал до 16 июня бывшую замглавы Минкульта Ольгу Ярилову, обвиняемую по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями), рассказали «Ъ» в суде. Ранее сообщалось, что госпожу Ярилову задержали в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 млн руб. с помощью «Пушкинских карт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Ярилова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Ольга Ярилова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Суд отказал Ольге Яриловой и стороне защиты в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, отметили в пресс-службе. Информации о том, в чем именно заключалось преступление и каков размер причиненного ущерба, в суде не представили.

Ольга Ярилова работала на должности заместителя министра культуры с 2018 по 2022 год. В сентябре прошлого года она покинула должность по собственному желанию. О задержании Ольги Яриловой по делу о хищениях более 200 млн руб. с помощью «Пушкинских карт» стало известно 19 апреля.

Социально-культурный проект «Пушкинская карта» был запущен в сентябре 2021 года. Молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет выделен бюджет на культурное просвещение. Средства на карте можно тратить только в учреждениях культуры и на культурные мероприятия. Годовой лимит на приобретение билетов по «Пушкинской карте» составляет 5 тыс. руб.

В марте Следственный комитет России инициировал расследование дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК) с использованием «Пушкинских карт». По делу арестовали Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Илью Сафонова. По версии следствия, они похитили более 200 млн руб., организовав массовое приобретение билетов на мероприятия, которые в итоге не проводили.

О хищениях — в материале «Ъ» «Мертвые души записали на Пушкина».