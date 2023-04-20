Замминистра злоупотребила на службе

Басманный райсуд Москвы арестовал бывшего заместителя министра культуры Ольгу Ярилову. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По данным следствия, экс-чиновница якобы небескорыстно включала в программу «Пушкинская карта», предоставляющую молодежи право бесплатно посещать государственные музеи, театры и прочие заведения культуры, частные структуры. В итоге те фактически получали прибыль из бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольге Яриловой дали два месяца

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Ольге Яриловой дали два месяца

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, о злоупотреблениях 52-летней экс-чиновницы Следственный комитет России (СКР) узнал в ходе расследования другого уголовного дела, которое, впрочем, тоже было связано с программой «Пушкинская карта» (ее оператором выступает Почта-банк). Она была запущена на сайте госуслуг в 2021 году и позволяет людям в возрасте от 14 до 22 лет на льготных условиях посещать культурно-образовательные мероприятия: театры, выставки, концерты, фестивали. Исключение составляют мероприятия развлекательного характера (кинотеатры, океанариумы, аквапарки и тому подобные заведения, не несущие культурно-просветительскую функцию). Попасть на спектакль или выставку можно, оформив пластиковую или виртуальную банковскую карту, на которую государство ежегодно перечисляет 5 тыс. руб.

При этом деньги можно потратить только по целевому назначению — на покупку билета. Ни обналичить, ни перевести средства на другую карту невозможно. Впрочем, уже вскоре после запуска этой программы появились мошенники, специализирующиеся на хищении денег с «Пушкинских карт». Схема, как уже рассказывал “Ъ”, была несложной.

Злоумышленники скупали карты у владельцев примерно за половину их стоимости. После этого на портале «PRO.Культура.РФ» регистрировали вымышленное мероприятие, на которое сами же покупали билеты стоимостью номинала «Пушкинской карты».

Именно за такие махинации в ноябре прошлого года под стражу были отправлены индивидуальные предприниматели Эмиль Гурбанов и Виктор Якубов, а также студент третьего курса МГИМО Илья Сафонов. СКР вменил им мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, обвиняемые успели похитить из казны более 200 млн руб.

Во время проверки списка учреждений культуры, с помощью которых злоумышленники могли похищать бюджетные деньги, ФСБ и были выявлены несколько сомнительных организаций. После того как выяснилось, что их деятельность весьма отдаленно связана с обозначенными в программе задачами, а сами они являются к тому же частными структурами, и возникли вопросы к чиновникам Минкульта. В частности, к бывшему замминистра культуры Ольге Яриловой, которая якобы и одобряла внесение «непрофильных» структур в соответствующие списки. В Минкульт она попала в 2013 году, после того как 12 лет отработала в детской школе искусств №1 в Магадане, в том числе в качестве директора. Начала с должности руководителя департамента туризма и региональной политики. В 2018 году стала заместителем министра, занималась цифровой трансформацией ведомства, контролировала департамент региональной политики, образования и проектного управления, департамент кинематографии и цифрового развития, а также Российский фонд культуры. В сентябре 2022 года чиновница покинула свой пост по собственному желанию.

По данным же “Ъ”, уволиться Ольге Яриловой пришлось якобы в связи с подозрениями в коррупции, а именно получении откатов. Впрочем, пока СКР, судя по всему, нашел подтверждения только тому, что она злоупотребила по службе, что повлекло за собой тяжкие последствия.

Адвокат экс-чиновницы, участвовавший в судебном заседании, на котором ее отправили в СИЗО до 16 июня (предложение о домашнем аресте было отклонено), выдвинутые против своей клиентки обвинения комментировать не стал. В СКР также отказались уточнить, какие именно эпизоды вменяются Ольге Яриловой.

В Минкульте “Ъ” заявили, что им известно о задержании их бывшей сотрудницы и они будут оказывать следствию «всемерную поддержку и содействие».

Олег Рубникович