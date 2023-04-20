ТАСС: в Москве задержали экс-замминистра культуры по делу о хищении 200 млн рублей с помощью «Пушкинских карт»

Бывшую заместителя министра культуры России Ольгу Ярилову задержали в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 млн руб. с помощью «Пушкинских карт». С ней ведутся следственные действия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«(Ярилова — "Ъ") задержана, ведутся следственные действия в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве»,— сказал источник ТАСС.

О задержании Ольги Яриловой по делу о хищениях с помощью «Пушкинских карт» также сообщил Telegram-канал 112. По информации проекта, ее подозревают в коррупционном преступлении. Сейчас госпожа Ярилова находится на допросе.

Ольга Ярилова работала на должности замминистра культуры с 2018 по 2022 года. В сентябре прошлого года она ушла с работы по собственному желанию.

В марте СКР сообщил о расследовании дела о мошенничестве в особо крупном размере о хищениях с «Пушкинских карт». По делу проходят Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов, их арестовали. По версии следствия, они организовали массовое приобретение билетов на мероприятия, которые в итоге не проводили.

О хищениях — в материале «Ъ» «Мертвые души записали на Пушкина».

Олеся Павленко