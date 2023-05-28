Кылычдароглу назвал выборы одним из самых несправедливых периодов в истории Турции

Проигравший во втором туре президентских выборах Турции действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану Кемаль Кылычдароглу назвал прошедшее голосование одним из самых несправедливых периодов в истории страны. Слова оппозиционного кандидата приводит канал CNN Turk.

В первом выступлении по итогам выборов Кемаль Кылычдароглу назвал подсчет голосов несправедливым и заявил, что продолжит борьбу за демократию: «Эти выборы были одним из самых несправедливых периодов в истории... Я хочу, чтобы наши граждане, более 25 млн из которых проголосовали за меня, оставались сильными. Наш марш продолжается, мы здесь».

Кемаль Кылычдароглу также добавил, что голосование показало желание народа сменить авторитарное правительство. Победивший действующий президент Турции, наоборот, назвал итоги выборов в Турции праздником демократии.

По последним официальным данным ЦИК Турции, после обработки 75% бюллетеней Кемаль Кылычдароглу набрал 46,59% голосов, уступив Реджепу Тайипу Эрдогану, набравшему 53,41% голосов. В первом туре они набрали 49,52% и 44,88% соответственно. Голосовать во втором туре за господина Эрдогана призвал лидер правой коалиции «Альянс предков» Синан Оган, набравший в первом туре 5,17%.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Эрдоган примеряет венок победителя».

Анастасия Ларина