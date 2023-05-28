Карен Хачанов начал с подвига

В Париже начался Roland Garros — второй в нынешнем сезоне турнир Большого шлема с общим призовым фондом €49,6 млн. В своем первом матче 11-я ракетка мира Карен Хачанов переиграл француза Констана Лестьенна. Для этого на необычно медленном корте россиянину потребовалось совершить подвиг — в третий раз за карьеру отыграть дефицит в две партии. За тем, как Карен Хачанов вытягивал себя за волосы из парижского болота, с трибуны корта Сюзанн Ленглен наблюдал корреспондент «Ъ» Евгений Федяков.

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Фото: Lisi Niesner, Reuters Карен Хачанов

Фото: Lisi Niesner, Reuters

Для Карена Хачанова французский турнир Большого шлема — едва ли не самый успешный. До полуфинала, как на Открытых чемпионатах США и Австралии, он, правда, здесь пока не добирался, зато матчей выиграл 18 — больше, чем на любом другом мейджоре. Тому есть свое объяснение: на шести предыдущих Roland Garros Хачанов выступал на редкость стабильно. На его счету четвертьфинал 2019 года и четыре выхода в 1/8 финала. Поэтому перед началом встречи с французом Констаном Лестьенном, который после Australian Open не выиграл в основных сетках турниров АТР ни одной встречи из девяти, казалось, что с таким соперником Хачанов справится достаточно легко.

Но вышло иначе. Был момент, когда россиянин находился не так уж далеко от неожиданного поражения.

Невысокий, прыткий Лестьенн вроде бы не делал ничего особенного, но при поддержке родной публики — а матч этот открывал турнирную программу на корте Сюзанн Ленглен, втором по значению на Roland Garros,— французская настырность творила чудеса.

Отдав в борьбе первый сет, Хачанов крайне неудачно провел вторую партию, и лишь затем все повернулось в другую сторону.

Тому способствовали два момента. Во-первых, физическое состояние Лестьенна, у которого начались проблемы с икроножными мышцами. Во-вторых, Хачанов дал команду заметно ослабить натяжку струн на своих ракетках, что позволило ему прибавить в точности.

«Мне очень нравится играть в Париже, но в этом году условия здесь отличаются от того, что было раньше. Корты слишком влажные и вязкие. Мяч не проскальзывает, и с теми, кто хорошо двигается, трудно заканчивать розыгрыши в три-четыре удара»,— объяснял после игры корреспонденту «Ъ» россиянин, который не поскупился на метафоры и сравнил знаменитое парижское грунтовое покрытие с болотом.

К манипуляции со струнами Хачанов, по его словам, прибегает на турнирах крайне редко. Но сейчас она ему помогла. В пятой партии Лестьенн сопротивлялся и отыграл один брейк, однако в восьмом гейме россиянин снова взял чужую подачу и победил за 3 часа 42 минуты — 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3.

Хачанову уже не впервой спасать почти безнадежные матчи, отыгрываясь со счета 0:2 по партиям. То же самое он проделывал в 2018 году на Wimbledon во встрече третьего круга с американцем Фрэнсисом Тиафо и в 2020 году на US Open в стартовом противостоянии с итальянцем Янником Синнером. Теперь же россиянину предстоит играть с 33-летним молдаванином Раду Алботом, который занимает в мировом рейтинге 113-е место, а по уровню и манере игры напоминает Лестьенна. В основную сетку многолетий лидер молдавского тенниса пробился через квалификацию, после чего в четырех сетах разобрался с получившим wild card американцем Патриком Кипсоном.