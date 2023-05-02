Аслан Карацев поднялся на мадридском грунте

Продолжающийся в столице Испании Mutua Madrid Open, объединенное состязание Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) категории Masters 1000 с общим призовым фондом €15,4 млн, пока удачно складывается для российских теннисистов. В 1/4 финала пробились Карен Хачанов и Аслан Карацев, обыгравшие в двух партиях соответственно Андрея Рублева и Даниила Медведева, а также Вероника Кудерметова. При этом Карацев благодаря мадридскому успеху вернулся в первую сотню.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благодаря выходу в четвертьфинал Mutua Madrid Open бывшая 14-я ракетка мира Аслан Карацев вернется в первую сотню рейтинга АТР

Фото: Isabel Infantes, Reuters Благодаря выходу в четвертьфинал Mutua Madrid Open бывшая 14-я ракетка мира Аслан Карацев вернется в первую сотню рейтинга АТР

Фото: Isabel Infantes, Reuters

Небывалый случай: в конце прошлой недели в третий круг мадридского «мастерса» вышли сразу шесть российских теннисистов. К Даниилу Медведеву, Андрею Рублеву и Карену Хачанову в 1/16 финала присоединились три игрока, пробивавшиеся через квалификацию,— Аслан Карацев, Александр Шевченко и Роман Сафиуллин. Причем 22-летний Шевченко, который лишь 17 апреля вошел в первую сотню, а теперь закрепился в ней, в воскресенье оказал упорнейшее сопротивление Медведеву, уступив ему в трех партиях почти за три часа.

А затем россияне сформировали две пары 1/8 финала. Первую составили Хачанов и Рублев, которые в прошлый раз встречались совсем недавно, на той же стадии «мастерса» в Монте-Карло. Тогда сильнее оказался Рублев, взявший затем титул, но в Мадриде получилось иначе. Судьба первого сета решалась на тай-брейке, который остался за Хачановым, несмотря на то что он проигрывал 4:6, а во втором сете ему удалось взять чужую подачу в третьем гейме. В итоге Рублев, выигравший активными ударами больше очков (24 против 18) и допустивший меньше невынужденных ошибок (23 против 27), был вынужден признать свое поражение — 6:7 (8:10), 4:6. Таким образом, после триумфа в Монте-Карло и выхода в финал в Баня-Луке он не сумел продолжить свою успешную грунтовую серию, зато Хачанову 180 рейтинговых очков, заработанных за выход в четвертьфинал, придутся весьма кстати. Он вплотную приблизился к первой десятке, где уже через неделю впервые в истории могут оказаться сразу три российских теннисиста. Правда, для этого Хачанову требуется дойти в Мадриде до финала. Тем временем в четвертьфинале его соперником будет прошлогодний чемпион испанец Карлос Алькарас, который пока выглядит непобедимым.

В другой российской встрече — третьей ракетки мира Медведева с Карацевым, который в феврале откатился за пределы первой сотни, с точки зрения положения в рейтинге фаворит был очевиден.

Однако на практике соотношение их сил было примерно равным. Победы Карацева над сербом Ласло Джере, голландцем Ботиком ван де Зандсхюлпом и особенно австралийцем Алексом де Минором говорили о том, что к нему возвращается уверенность, позволившая два года назад забраться в первую двадцатку. И хотя в дебюте встречи первый брейк сделал Медведев, Карацеву сразу же удалось уравнять игру, а затем оставить за собой первый сет. Во второй партии на корте мало что изменилось. Медведев продолжал нервничать, в то время как Карацев своими четкими и сильными ударами полностью контролировал ситуацию на задней линии. В итоге — 7:6 (7:1), 6:4 в его пользу. Это означает, что по итогам мадридского турнира Медведеву не удастся серьезно приблизиться к первой ракетке мира Новаку Джоковичу, от которого он пока заметно отстает. Карацев же вернулся в топ-100 и, судя по уровню его игры, должен подняться гораздо выше. Правда, на Открытом чемпионате Франции обладателю трех титулов АТР из-за низкого рейтинга на середину апреля, скорее всего, придется играть квалификацию — если, конечно, организаторы вдруг не предоставят ему wild card.

К этому можно добавить, что в среду в одном из женских четвертьфиналов сыграет Вероника Кудерметова.

Победив двух соотечественниц подряд — Анастасию Потапову и Дарью Касаткину, она вышла на Джессику Пегулу, с которой раньше еще никогда не встречалась. Российская девятая ракетка мира по итогам прошлого года в нынешнем сезоне пока играет не слишком удачно и на данный момент выбыла из первой десятки. Поэтому победа над американкой, которая, наоборот, в последние недели выступает очень стабильно и сейчас занимает в мировом рейтинге третье место, поможет Кудерметовой немного улучшить свое положение. Что касается еще одной россиянки — 15-летней Мирры Андреевой, ставшей главным открытием Mutua Madrid Open, то она, несмотря на проигрыш второй ракетке мира Арине Соболенко в 1/8 финала, со своего 194-го места поднимется в классификации WTA очень сильно — примерно на 50 ступеней.

Евгений Федяков