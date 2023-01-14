«Медведев, Рублев и Хачанов готовы к мельбурнскому марафону»

В понедельник в Мельбурне начинается Открытый чемпионат Австралии. Тренер сборной России, победитель Кубка Кремля 2008 года Игорь Куницын в интервью корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову объяснил, в каком случае двукратному финалисту Australian Open Даниилу Медведеву будет легче претендовать на титул, прокомментировал проблемы, которые испытывал на старте сезона Андрей Рублев, и оценил шансы других российских игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские теннисисты Карен Хачанов (слева) и Игорь Куницын

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Российские теннисисты Карен Хачанов (слева) и Игорь Куницын

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

— На двух последних Australian Open Даниил Медведев доходил до финала. Повторить такой результат или тем более превзойти его тяжело даже с точки зрения теории вероятности. На основании чего можно рассчитывать на успешное выступление Медведева в Мельбурне?

— В отличие от прошлого года, Даниил в декабре сумел пройти полноценную предсезонную подготовку, что очень хорошо. Судя по недавнему турниру в Аделаиде, Медведев в хороших кондициях. Правда, для фаворитов турниров Большого шлема всегда имеет значение то, насколько много сил затрачено в течение первой недели. Если ты начинаешь тяжело, с трудных пятисетовых матчей, особенно в жаркую погоду, которая бывает в Мельбурне, это рано или поздно может сказаться. Поэтому для Медведева очень важно как можно легче пройти первые три круга. В таком случае он точно будет претендовать на титул.

— Вы видели в деле его первого соперника — американца Маркоса Хирона?

— Да, и не однократно. Он не имеет явных слабых мест, но и какими-то особенными ударами не обладает. Да и тактическими сюрпризами Хирон вряд ли сумеет Медведева удивить. В общем, для нашего теннисиста это идеальный вариант для того, чтобы спокойно начать турнир. Все зависит от самого Даниила, просто надо сыграть в свою силу.

— Андрей Рублев в январе дважды проигрывал первые матчи на турнирах, которые проводились в Аделаиде. Вы не исключаете, что на него психологически влияет ситуация с техническим спонсором Nike, с которым не удалось достичь соглашения по поводу продления полноценного контракта?

— В большом спорте мелочей не бывает, поэтому определенных психологических нюансов тут исключать нельзя. Тем более учитывая, что в Nike Андрей выступает с юниорских лет — столько, сколько я его помню. Однако поражения Андрея в Аделаиде я бы не драматизировал. Сначала он немного уступил опасному испанцу Роберто Баутисте Агуту, обладающему огромным опытом. А затем — Танаси Коккинакису, который всегда выступает хорошо в своем родном городе и именно там взял в прошлом году свой единственный титул. К тому же на первых январских турнирах австралийцы всегда имеют преимущество в плане акклиматизации, которое к началу Australian Open постепенно сходит на нет. Поэтому думаю, что матч первого круга против Доминика Тима для Андрея должен сложиться нормально. Австриец — большой мастер, но играет достаточно ритмично, к сетке бегает нечасто, а такой стиль Рублеву удобен. Не случайно счет их личных встреч на харде — 3:1 в его пользу.

— У Карена Хачанова поначалу особо опасных противников не предвидится, но в третьем круге ему светит американец Фрэнсис Тиафо, который, как и он, на последнем US Open дошел до полуфинала. Удастся россиянину пройти по сетке достаточно далеко?

— Думаю, что все три наших сильнейших игрока — Медведев, Рублев и Хачанов — готовы к мельбурнскому марафону. Карен в Аделаиде сыграл два четвертьфинала и находится в нормальной форме. Когда Хачанов хорошо подает, то способен обыгрывать многих. Особенно в матчах из пяти сетов, когда физические кондиции имеют большее значение. Статистика показывает, что затяжные встречи Карен играет очень прилично. Что касается Тиафо, то они дважды встречались на Wimbledon, и оба раза Хачанов побеждал. Причем в первый раз он сделал это, уступив первые два сета.

— Аслан Карацев после крайне неудачного прошлого сезона дошел до полуфинала в индийской Пуне. Можно ли в этом году рассчитывать на его возвращения в первую двадцатку?

— Многое будет зависеть от жеребьевок, особенно в ближайшие месяцы. В понедельник, после того как Карен потеряет 250 очков за прошлогоднюю победу в Сиднее, он опустится в девятый десяток, и, если не сможет «выстрелить» в Мельбурне, потеряет возможность не только сеяться на крупных турнирах, но и попадать напрямую в основные сетки некоторых из них. В таком случае для возвращения в двадцатку понадобится везение, но во второй половине сезона мы будем иметь основания ждать Аслана там. На Australian Open, кстати, ему достался известный оппонент — Григор Димитров. Но я не думаю, что болгарин рад такому варианту, поскольку два года назад в четвертьфинале Мельбурна Карацев его обыграл. Если у Аслана пойдет его коронная агрессивная игра, Димитрову трудно будет что-то предложить. Он, конечно, попробует менять темп и ритм, но задавить мощью и скоростью Карасева не сможет.

— А что скажете про пятого российского игрока в первой сотне Романа Сафиуллина, который сыграет с эпатажным австралийцем Ником Кириосом, финалистом прошлогоднего Wimbledon?

— Этот матч тоже может получиться интересным. На прошлой неделе Роман в Аделаиде прошел квалификацию и один круг основной сетки, проиграв затем сильному противнику Денису Шаповалову. Сафиуллин не боится играть с фаворитами, поскольку умеет играть вторым номером. Были у него и запоминающиеся победы — например над Стефаносом Циципасом в прошлом году. Вопрос в том, справится ли Роман с атмосферой шоу, которую Кириос наверняка создаст на их вечернем матче. Если справится, то может получиться очень интересная игра. Если же говорить о перспективах Сафиуллина в этом году, то после нескольких месяцев работы с Егором Яцыком, возобновившим сотрудничество с Асланом Карацевым, он сейчас тренируется под руководством Андрея Кузнецова (чемпион юниорского Wimbledon 2009 года, бывшая 39-я ракетка мира.— “Ъ”). В число 50 сильнейших в мире ему, безусловно, войти по силам. Я бы, кстати, отметил прогресс еще одного нашего теннисиста — Павла Котова, который в конце прошлого года пробился в первую сотню, но сейчас выбыл из нее. Он проиграл в последнем круге квалификации, но тоже попал в основную сетку, в качестве lucky loser. И думаю, имеет шансы против голландца Таллона Грикспура, выигравшего недавно турнир в Пуне. Терять Павлу нечего, а оба предыдущих матча у этого соперника он выиграл. Правда, проходили они на грунте.

— Перейдем к женской сетке. Некоторые специалисты считают, что из российских теннисисток наилучшие шансы на выступление в Мельбурне имеют не Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова, входящие в первую десятку, а Людмила Самсонова. Согласны?

— Однозначно не скажу, но, во всяком случае, это мнение можно обосновать. Дело в том, что Самсонова такая теннисистка, которая за счет своего агрессивного стиля в сочетании с психологическим настроем способна снести абсолютно любую соперницу, даже самую титулованную. Так бывало на нескольких турнирах, которые Людмиле удавалось выигрывать. Вопрос в том, сможет ли она демонстрировать свой идеальный теннис на протяжении двух недель подряд на фоне меняющихся погодных условий. Ведь в Мельбурне жара чередуется с дождями и прохладой, а к этому надо уметь приспосабливаться. Не говоря уже о мотивации, с которой выступают на турнирах Большого шлема все сильнейшие.

— Касаткина дошла до финала в Аделаиде, но неудачно провела его, взяв всего два гейма у Белинды Бенчич, а Кудерметова не смогла выйти на полуфинал против этой швейцарки из-за травмы. Настораживающая ситуация?

— По поводу травмы Вероники у меня пока нет конкретной информации. Будем надеяться, что у нее все обойдется. Во всяком случае, уверенность после недавней встречи с американкой Даниэль Коллинз, в которой Кудерметовой удалось отыграть пять матчболов, у Вероники должна быть. Думаю, что и у Касаткиной, несмотря на поражение, хорошее настроение и она успеет восстановиться к матчу первого круга. Время для этого есть. С Варварой Грачевой, еще одной нашей теннисисткой, ей играть во вторник вечером. В Аделаиде несколько другие условия. По сравнению с Мельбурном там более сухой воздух, и после перелета Касаткиной нужно будет успеть немного приспособиться. Но время для этого у нее есть. Грачева отличается неуступчивостью, но, если и та и другая покажут свою лучшую игру, шансов будет больше у Касаткиной.

— Что можно ждать от трехкратной четвертьфиналистки Australian Open Анастасии Павлюченковой, которая из-за проблем с коленом пропустила большую часть прошлого сезона?

— Я очень рад, что Настя вернулась после травмы и реабилитации. Ей в первом круге досталась опытная итальянка Камила Джорджи, но результат сейчас не столь важен. Главное, чтобы ее колено выдержало напряжение больших матчей, когда на адреналине нужно показывать свой максимум, вытягивая сложнейшие мячи. Пусть после завершения турнира Павлюченкова скажет, что у нее ничего не болит, это уже будет успехом. А все остальное придет.