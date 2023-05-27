МИД РФ обвинил Приштину, Запад и ЕС в обострении обстановки в Косово

За обострение обстановки в Косово ответственны власти Приштины, допустившие «провокационные шаги», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она считает, что ответственность за дестабилизацию обстановки на Балканах также лежит на США и Евросоюзе (ЕС).

По ее словам, западные посредники «долгие годы подыгрывали» властям Косово, а также «поощряли их антисербскую политику, фактически сводили диалог сторон к последовательному ущемлению интересов Белграда». В российском МИДе убеждены, «что представители американо-еэсовского тандема выступают не миротворцами, а разжигателями конфликта».

«Решительно осуждаем провокационные шаги Приштины, подведшие ситуацию вплотную к горячей фазе и прямо угрожающие безопасности всего Балканского региона. Ответственность за это в полной мере лежит на США и ЕС. Они не сделали ничего, чтобы отрезвить косовоалбанскую верхушку и добиться от нее выполнения обязательств по брюссельским соглашениям 2013 и 2015 годов»,— говорится в комментарии госпожи Захаровой.

Вчера, 26 мая, на севере Косово, населенном преимущественно сербами, обострилась ситуация. Косовская полиция разогнала с помощью спецсредств группу сербов, пытавшихся не допустить в здания местных администраций мэров-албанцев, вступивших накануне в должность. Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в повышенную боеготовность и выдвинуть ее к границе с Косово.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Косовские мэры приступили к работе с помощью спецсредств».

Лаура Кеффер