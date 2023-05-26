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Коммерсантъ FM
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Дипломаты Азербайджана и Армении заочно поспорили о подписании мирного соглашения 1 июня

Азербайджан и Армения могут подписать соглашение о мирном урегулировании конфликта вокруг Нагорного Карабаха, когда их лидеры встретятся на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Молдавии 1 июня. Об этом небольшой группе журналистов в Париже заявила посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева. В МИД Армении между тем эту информацию опровергли.

«Мы надеемся, что 1 июня в Кишиневе наконец может быть подписан мирный договор»,— заявила госпожа Абдуллаева (цитата по агентству Reuters). «Это исторический момент, который нельзя упускать»,— отметила посол.

«Подписание указанного соглашения не включено в повестку встречи в Кишиневе»,— сообщила ТАСС пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян. «Армянская сторона будет готова подписать соглашение, когда будут решены ключевые вопросы. Полагаем, что их обсуждение будет продолжено во время и после встречи, запланированной в рамках ЕПС»,— отметила она.

Помимо встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 1 июня в столице Молдавии предполагается встреча в июле в Брюсселе. До этого они встречались в Брюсселе 14 мая.

Ранее господин Пашинян заявил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана в обмен на гарантии прав и безопасности проживающих в этом районе армян, а также на признание Баку территориальной целостности армянского государства.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «В борьбе за влияние на Южном Кавказе Запад теснит Россию».

Мария Федотова

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