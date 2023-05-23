«В борьбе за влияние на Южном Кавказе Запад теснит Россию»

США и Запад вносят крайне важный и значимый вклад в урегулирование конфликта между Ереваном и Баку. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он также сообщил, что страна готова при определенных условиях признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Ранее господин Пашинян уточнял, что взаимное признание двумя республиками целостности друг друга в рамках советских границ — необходимое условие для мира между ними. Как считает обозреватель “Ъ” Максим Юсин, Южный Кавказ стоит на пороге эпохальных событий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

На пресс-конференции в Ереване глава правительства Армении Никол Пашинян сделал сразу несколько сенсационных заявлений. Первое и главное — его страна готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Понятно было, что к этому идет. После проигранной войны осенью 2020 года альтернативы, похоже, не оставалось. Баланс сил изменился неумолимо и беспощадно. Но столь однозначное, откровенное признание Пашиняна все равно удивило. До сих пор на эту сверхболезненную для многих армян тему он высказывался более обтекаемо, во всяком случае, публично.

Второе неожиданное заявление касалось членства в ОДКБ — военном блоке, тон в котором задает Россия. По образному выражению Пашиняна, Армения может выйти из этой организации, «если сама ОДКБ выйдет из Армении». Иными словами, не будет помогать обеспечивать территориальную целостность, на которую посягает Баку.

Надо признать, что нечто подобное Пашинян уже заявлял. Неожиданностью стало то, что он решил повторить эти слова именно сейчас — за считанные дни до намеченных на четверг в Москве переговоров с президентами России и Азербайджана.

Казалось бы, накануне встречи с Владимиром Путиным Пашинян мог бы не раздражать лишний раз Москву, деликатно уйти от прямого ответа. Но он этого делать не стал и, судя по всему, вполне осознанно.

В Ереване в последнее время не скрывают разочарования позицией Москвы. Главная претензия — то, что российские миротворцы, как считают армянские власти, не выполняют свои обязательства и позволили Баку фактически установить блокаду Нагорного Карабаха, изолировав его от Армении и создав массу гуманитарных проблем.

На этом фоне небывало обострилась геополитическая схватка за влияние в регионе, и в ней Запад постепенно перехватывает инициативу у Москвы. В основном это касается посреднических усилий, нацеленных на подписание мирного соглашения между Ереваном и Баку.

Когда-то в этой области Россия была вне конкуренции. Ни один мирный план не обходился без ее участия, как правило, определяющего. Сегодня же дискуссии и консультации все чаще проходят без нее. Это касается и трехдневной встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана, состоявшейся в США в начале мая под эгидой госсекретаря Энтони Блинкена; и саммита в Брюсселе 14 мая с участием Пашиняна, президента Ильхама Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля; и намеченных на 1 июня в Кишиневе переговоров уже в пятистороннем формате: все те же Алиев, Пашинян, Шарль Мишель, а также президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

Как видим, контакты в обход Москвы сегодня более интенсивные, чем с ее участием. И хотя на словах и Кремль, и Запад выступают за мир и деэскалацию в Закавказье, сложно себе представить, что в нынешней международной обстановке они согласятся действовать сообща.

И здесь принципиально важно, по итогам каких переговоров (московских, кишиневских или очередных брюссельских) о долгожданном мирном соглашении будет официально объявлено. От этого во многом будет зависеть, кто усилит свои позиции и станет ключевым игроком на Южном Кавказе в новых, послевоенных условиях.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".