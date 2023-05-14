Алиев и Пашинян могут встретиться в Брюсселе в июле

Председатель Евросовета Шарль Мишель и армянское правительство анонсировали следующие встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Помимо переговоров в Кишиневе, которые предполагается провести 1 июня, состоится встреча в Брюсселе в июле.

«Лидеры вновь встретятся в Брюсселе в июле. И, как уже было объявлено публично, мы также снова встретимся в самом ближайшем будущем вместе с президентом Франции Макроном и канцлером Германии Шольцем на полях 2-го саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишиневе. Я также намерен пригласить лидеров на еще одну подобную встречу в рамках третьего саммита ЕПС в Гранаде в октябре»,— говорится в заявлении господина Мишеля по итогам сегодняшней встречи господ Алиева и Пашиняна.

О предполагаемой встрече 1 июня в столице Молдавии и в июле в Брюсселе также сообщает правительство Армении в Telegram-канале. Сегодня, 14 мая, премьер Армении и президент Азербайджана встречались в Брюсселе.

О переговорах читайте в публикации «Ъ» «В карабахском конфликте троится от посредников».

Мария Федотова