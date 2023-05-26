«Никуда не торопимся»

Глава Липецкой области Игорь Артамонов в эксклюзивном интервью «Ъ-Черноземье» сообщил подробности реализации инвестпроекта по восстановлению тракторного завода, рекомендовал производителю электромобилей Evolute ускориться с локализацией и анонсировал свою скорую встречу с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Также господин Артамонов заявил, что готов поддержать планы спикера облсовета Дмитрия Аверова перейти в Госдуму, и призвал не спешить с прогнозами о его втором сроке на посту губернатора.



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— В своем отчете за 2022 год вы охарактеризовали возобновление производства на Липецком тракторном заводе (ЛТЗ) как в перспективе крупнейший инвестпроект региона. Известно, что белорусский «Амкодор» и российский «Трансмашхолдинг» намерены вложить в него 40 млрд руб. Стороны уже представили вам более детальные параметры проекта?

— Да, представили. Первым этапом будет создано производство комплектующих для сельхозтехники. И первые деньги, 200 млн руб., в уставный капитал липецкого юрлица «Амкодор» и «Трансмашхолдинг» уже внесли. Сделаны проекты внешнего облика, мы их видели. На сегодняшний день идет согласование технико-экономических параметров проекта и условий финансирования между самими партнерами. В начале июня у нас должна быть встреча с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, тоже будем там это все обсуждать.

— Какой все-таки может быть мощность производства?

— Знаете, наша задача — хотя бы поднять ЛТЗ из руин. А дальше — как будет идти бизнес-проект. Возможно, будет задействована все территория тракторного завода, а она громадная. Может быть — только ее часть, но с перспективой расширения.

— Когда инвесторы, по вашим ожиданиям, реально зайдут на площадку?

— Это длинный проект. Ну, наверное, физического захода на площадку стоит ждать или в конце этого, или в начале следующего года.

— По данным «Ъ-Черноземье», значительную часть от инвестиций могут составить кредиты ВЭБа. Как идут переговоры с банком?

— Мы уже официально обратились в ВЭБ вместе с партнерами по проекту. Пока идет этап подготовки технико-экономического обоснования. Затем банк должен оценить, какая себестоимость, какой рынок, какой сбыт у представленной ему модели. И потом — принимать решение о финансировании. Какой-то большой проблемы в финансировании проекта я не вижу. Сейчас единственная проблема — именно подготовка документации.

— Но предварительно кредитора заинтересовали?

— У ВЭБа работа такая — финансирование инфраструктурных проектов. Поэтому он всегда в них заинтересован.

— Как вы оцените текущие темпы развития проекта ООО «Моторинвест» по сборке в Краснинском районе электромобилей под брендом Evolute?

— Неплохо. Обсуждается вопрос постановки на конвейер новых моделей, в том числе микроавтобуса. Надеюсь, к концу года должна появиться и еще одна модель, более насыщенная различными удобными для автомобилиста функциями. Но могло быть и лучше, конечно.

— Речь, вероятно, о степени локализации, которая пока остается минимальной. Вы ожидаете, что поставщиками сборочного производства в перспективе смогут стать какие-то предприятия из Липецкой области?

— Это не ожидания. С компанией был подписан специальный инвестиционный контракт (СПИК), в рамках которого перед ней поставлены обязательства по локализации. Они должны быть выполнены. Мы уже показывали «Моторинвесту» возможности целого ряда наших производителей различных комплектующих, это резинотехнические и пластмассовые изделия. Мы их, так сказать, успешно продюсируем.

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— Удалось договориться?

— В конечном итоге они должны привлечь местных поставщиков. Если я правильно помню, у них должно быть локализовано до 90% комплектующих. Да, для этого дается большой срок, но компании «Моторинвест» надо уже сейчас находить партнеров и ставить работу с ними на поток.

— Сталь в перспективе тоже будет использоваться производства Новолипецкого металлургического комбината?

— Безусловно. Мы буквально недавно разговаривали об этом с президентом группы НЛМК Олегом Багриным. Договорились подумать о развитии в нашем регионе производств, которые будут потреблять металл именно здесь. Раньше у комбината была позиция — кто предложит лучшие условия, тому и будем сталь продавать. Но сейчас работать нужно у себя, на внутреннем рынке.

— В начале 2023 года аэропорт Липецка отдали в аренду на 30 лет частной компании, структуре группы «Аэрофьюэлз». Сообщалось, что она намерена вложить в развитие предприятия 500 млн руб. Эта сумма выглядит очень небольшой для столь длительного периода аренды — по 16 млн руб. в год. Каких работ вы ожидаете от инвестора?

— Речь здесь идет о немного разных вещах. Есть управление аэропортом, а есть — аэровокзальный комплекс. Он остается нашим, но в связи со спецоперацией там все приостановлено. А собственно управление рейсами, которые тоже приостановлены, это задача наших партнеров.

Мы пока в шкафчик положили все проекты, связанные с аэропортом. Как только будут основания для открытия аэропорта — снова перейдем в активную фазу.

— Сами инвесторы сейчас проводят в аэропорту какие-то работы, пользуясь приостановкой полетов?

— Они не радикальные, я бы так выразился. Общие подготовительные работы.

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— В сентябре в регионе пройдут выборы депутата Госдумы после смерти Николая Борцова. Готовы ли вы поддержать в борьбе за мандат спикера облдумы Дмитрия Аверова?

— Да, мы будем его поддерживать.

— Кто в таком случае может возглавить облсовет?

— Если встанет такой вопрос, будем советоваться с депутатами, обсуждать. Но нужно сделать сначала одно дело, потом второе. Мы никуда не торопимся.

— В крупных промышленных проектах в регионе, о работе над которыми вы рассказывали в недавнем отчете, горизонт планирования, очевидно, выходит за рамки вашего первого губернаторского срока, истекающего в 2024 году. Рассматриваете ли вы возможность задержаться во главе региона еще на один?

— Мой папа говорит: «Будет день — будет и пища». Будет день — будет вам, журналистам, пища.

Беседовал Сергей Калашников