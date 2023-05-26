Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Никуда не торопимся»

Липецкий губернатор Игорь Артамонов — о крупных промышленных и политических проектах

Глава Липецкой области Игорь Артамонов в эксклюзивном интервью «Ъ-Черноземье» сообщил подробности реализации инвестпроекта по восстановлению тракторного завода, рекомендовал производителю электромобилей Evolute ускориться с локализацией и анонсировал свою скорую встречу с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Также господин Артамонов заявил, что готов поддержать планы спикера облсовета Дмитрия Аверова перейти в Госдуму, и призвал не спешить с прогнозами о его втором сроке на посту губернатора.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

— В своем отчете за 2022 год вы охарактеризовали возобновление производства на Липецком тракторном заводе (ЛТЗ) как в перспективе крупнейший инвестпроект региона. Известно, что белорусский «Амкодор» и российский «Трансмашхолдинг» намерены вложить в него 40 млрд руб. Стороны уже представили вам более детальные параметры проекта?

— Да, представили. Первым этапом будет создано производство комплектующих для сельхозтехники. И первые деньги, 200 млн руб., в уставный капитал липецкого юрлица «Амкодор» и «Трансмашхолдинг» уже внесли. Сделаны проекты внешнего облика, мы их видели. На сегодняшний день идет согласование технико-экономических параметров проекта и условий финансирования между самими партнерами. В начале июня у нас должна быть встреча с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, тоже будем там это все обсуждать.

— Какой все-таки может быть мощность производства?

— Знаете, наша задача — хотя бы поднять ЛТЗ из руин. А дальше — как будет идти бизнес-проект. Возможно, будет задействована все территория тракторного завода, а она громадная. Может быть — только ее часть, но с перспективой расширения.

— Когда инвесторы, по вашим ожиданиям, реально зайдут на площадку?

— Это длинный проект. Ну, наверное, физического захода на площадку стоит ждать или в конце этого, или в начале следующего года.

— По данным «Ъ-Черноземье», значительную часть от инвестиций могут составить кредиты ВЭБа. Как идут переговоры с банком?

— Мы уже официально обратились в ВЭБ вместе с партнерами по проекту. Пока идет этап подготовки технико-экономического обоснования. Затем банк должен оценить, какая себестоимость, какой рынок, какой сбыт у представленной ему модели. И потом — принимать решение о финансировании. Какой-то большой проблемы в финансировании проекта я не вижу. Сейчас единственная проблема — именно подготовка документации.

— Но предварительно кредитора заинтересовали?

— У ВЭБа работа такая — финансирование инфраструктурных проектов. Поэтому он всегда в них заинтересован.

— Как вы оцените текущие темпы развития проекта ООО «Моторинвест» по сборке в Краснинском районе электромобилей под брендом Evolute?

— Неплохо. Обсуждается вопрос постановки на конвейер новых моделей, в том числе микроавтобуса. Надеюсь, к концу года должна появиться и еще одна модель, более насыщенная различными удобными для автомобилиста функциями. Но могло быть и лучше, конечно.

— Речь, вероятно, о степени локализации, которая пока остается минимальной. Вы ожидаете, что поставщиками сборочного производства в перспективе смогут стать какие-то предприятия из Липецкой области?

— Это не ожидания. С компанией был подписан специальный инвестиционный контракт (СПИК), в рамках которого перед ней поставлены обязательства по локализации. Они должны быть выполнены. Мы уже показывали «Моторинвесту» возможности целого ряда наших производителей различных комплектующих, это резинотехнические и пластмассовые изделия. Мы их, так сказать, успешно продюсируем.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

— Удалось договориться?

— В конечном итоге они должны привлечь местных поставщиков. Если я правильно помню, у них должно быть локализовано до 90% комплектующих. Да, для этого дается большой срок, но компании «Моторинвест» надо уже сейчас находить партнеров и ставить работу с ними на поток.

— Сталь в перспективе тоже будет использоваться производства Новолипецкого металлургического комбината?

— Безусловно. Мы буквально недавно разговаривали об этом с президентом группы НЛМК Олегом Багриным. Договорились подумать о развитии в нашем регионе производств, которые будут потреблять металл именно здесь. Раньше у комбината была позиция — кто предложит лучшие условия, тому и будем сталь продавать. Но сейчас работать нужно у себя, на внутреннем рынке.

— В начале 2023 года аэропорт Липецка отдали в аренду на 30 лет частной компании, структуре группы «Аэрофьюэлз». Сообщалось, что она намерена вложить в развитие предприятия 500 млн руб. Эта сумма выглядит очень небольшой для столь длительного периода аренды — по 16 млн руб. в год. Каких работ вы ожидаете от инвестора?

— Речь здесь идет о немного разных вещах. Есть управление аэропортом, а есть — аэровокзальный комплекс. Он остается нашим, но в связи со спецоперацией там все приостановлено. А собственно управление рейсами, которые тоже приостановлены, это задача наших партнеров.

Мы пока в шкафчик положили все проекты, связанные с аэропортом. Как только будут основания для открытия аэропорта — снова перейдем в активную фазу.

— Сами инвесторы сейчас проводят в аэропорту какие-то работы, пользуясь приостановкой полетов?

— Они не радикальные, я бы так выразился. Общие подготовительные работы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

— В сентябре в регионе пройдут выборы депутата Госдумы после смерти Николая Борцова. Готовы ли вы поддержать в борьбе за мандат спикера облдумы Дмитрия Аверова?

— Да, мы будем его поддерживать.

— Кто в таком случае может возглавить облсовет?

— Если встанет такой вопрос, будем советоваться с депутатами, обсуждать. Но нужно сделать сначала одно дело, потом второе. Мы никуда не торопимся.

— В крупных промышленных проектах в регионе, о работе над которыми вы рассказывали в недавнем отчете, горизонт планирования, очевидно, выходит за рамки вашего первого губернаторского срока, истекающего в 2024 году. Рассматриваете ли вы возможность задержаться во главе региона еще на один?

— Мой папа говорит: «Будет день — будет и пища». Будет день — будет вам, журналистам, пища.

Беседовал Сергей Калашников

Фотогалерея

О чем еще сообщил Игорь Артамонов в своем отчете за 2022 год

Предыдущая фотография
Игорь Артамонов выступил с отчетом о деятельности губернатора и правительства Липецкой области в 2022 году в областном Доме культуры 18 мая

Игорь Артамонов выступил с отчетом о деятельности губернатора и правительства Липецкой области в 2022 году в областном Доме культуры 18 мая

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Его собрались послушать более 500 зрителей — депутаты облсовета и чиновники разных уровней, общественники и представители некоммерческих организаций, многодетные семьи, отметившиеся разнообразными заслугами дети с родителями. Отчет затем транслировали в эфире местных телеканалов и соцсетях облправительства. На фото: Глава администрации Елецкого района Олег Семенихин

Его собрались послушать более 500 зрителей — депутаты облсовета и чиновники разных уровней, общественники и представители некоммерческих организаций, многодетные семьи, отметившиеся разнообразными заслугами дети с родителями. Отчет затем транслировали в эфире местных телеканалов и соцсетях облправительства. На фото: Глава администрации Елецкого района Олег Семенихин

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Год оказался непростым, что-то было более успешным, а что-то не удалось,— рассказал господин Артамонов.— В области насчитывалось 270 предприятий с иностранным участием. Но мы не допустили никаких катаклизмов на рынке труда. Да, были сложные события, например, смена собственника на заводе Indesit, тогда мы ездили в Турцию и договаривались»

«Год оказался непростым, что-то было более успешным, а что-то не удалось,— рассказал господин Артамонов.— В области насчитывалось 270 предприятий с иностранным участием. Но мы не допустили никаких катаклизмов на рынке труда. Да, были сложные события, например, смена собственника на заводе Indesit, тогда мы ездили в Турцию и договаривались»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Глава региона отметил, что «в тяжелый год» на территорию особой экономической зоны «Липецк» вошли семь новых резидентов с «заявленной» суммой инвестиций в 50 млрд руб. На фото в центре: экс-спикер облсовета Павел Путилин

Глава региона отметил, что «в тяжелый год» на территорию особой экономической зоны «Липецк» вошли семь новых резидентов с «заявленной» суммой инвестиций в 50 млрд руб. На фото в центре: экс-спикер облсовета Павел Путилин

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Один из крупных проектов — компания &quot;Петэксперт&quot;, планирующая завода корма для домашних животных. Мы сами их нашли и уговорили зайти в регион, заключили соглашение»,— рассказал господин Артамонов

«Один из крупных проектов — компания "Петэксперт", планирующая завода корма для домашних животных. Мы сами их нашли и уговорили зайти в регион, заключили соглашение»,— рассказал господин Артамонов

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Докладывая о развитии промышленного блока губернатор напомнил о запуске в регионе производства электромобилей компанией &quot;Моторинвест&quot;; а также сообщил. что белорусская группа «Амкодор» и российский «Трансмашхолдинг» сделали первые инвестиции в проект по созданию кластера машиностроения общей стоимостью 40 млрд руб. на депрессивной площадке Липецкого тракторного завода (ЛТЗ). По данным главы региона, партнеры внесли 200 млн руб. в уставной капитал липецкого юрлица, которое будет заниматься проектом

Докладывая о развитии промышленного блока губернатор напомнил о запуске в регионе производства электромобилей компанией "Моторинвест"; а также сообщил. что белорусская группа «Амкодор» и российский «Трансмашхолдинг» сделали первые инвестиции в проект по созданию кластера машиностроения общей стоимостью 40 млрд руб. на депрессивной площадке Липецкого тракторного завода (ЛТЗ). По данным главы региона, партнеры внесли 200 млн руб. в уставной капитал липецкого юрлица, которое будет заниматься проектом

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Губернатор также сообщил, что на улицах, в парках и во дворах Липецка планируется запустить систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Всего планируется повестить порядка 10 тыс. камер. Пока во дворах и парках установлены 8,5 тыс. камер, а 208 подъездов подключены к системе оповещения. На фото: мэр Липецка Евгения Уваркина

Губернатор также сообщил, что на улицах, в парках и во дворах Липецка планируется запустить систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Всего планируется повестить порядка 10 тыс. камер. Пока во дворах и парках установлены 8,5 тыс. камер, а 208 подъездов подключены к системе оповещения. На фото: мэр Липецка Евгения Уваркина

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Губернатор сообщил также, что в 2022 году в регионе было сдано 283 социальных объекта. На фото: глава Становлянского района Сергей Никитин

Губернатор сообщил также, что в 2022 году в регионе было сдано 283 социальных объекта. На фото: глава Становлянского района Сергей Никитин

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

По данным губернатора, регион на сегодняшний день уже потратил на нужды специальной военной операции на Украине более 2 млрд руб. и отправил 300 т «гуманитарного груза».

По данным губернатора, регион на сегодняшний день уже потратил на нужды специальной военной операции на Украине более 2 млрд руб. и отправил 300 т «гуманитарного груза».

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Рассказать об этой теме подробнее губернатор попросил двух специально для этого приехавших из зоны боевых действий офицеров ВС РФ — командиров укомплектованных из местных жителей дивизионов, «которым мы доверили жизни наших липчан» (на фото в центре и справа). Господин Артамонов вручил им подарки

Рассказать об этой теме подробнее губернатор попросил двух специально для этого приехавших из зоны боевых действий офицеров ВС РФ — командиров укомплектованных из местных жителей дивизионов, «которым мы доверили жизни наших липчан» (на фото в центре и справа). Господин Артамонов вручил им подарки

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Я первый раз в Липецке, но ощущаю себя частью этого региона,— взял слово один из военнослужащих.— Сегодня идет высокотехнологичная война. На одном умении и желании победить не получается. Поддержка, которая выделяется от региона дивизиону, позволяет выполнять поставленные задачи. Надеюсь, что вновь формируемый дивизион будет не менее успешным. Спасибо вам за оперативность, это ключевое, в доставке гуманитарных грузов»

«Я первый раз в Липецке, но ощущаю себя частью этого региона,— взял слово один из военнослужащих.— Сегодня идет высокотехнологичная война. На одном умении и желании победить не получается. Поддержка, которая выделяется от региона дивизиону, позволяет выполнять поставленные задачи. Надеюсь, что вновь формируемый дивизион будет не менее успешным. Спасибо вам за оперативность, это ключевое, в доставке гуманитарных грузов»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Кульминацией отчета стала встреча военнослужащего из региона с его семьей, устроенная на сцене губернатором

Кульминацией отчета стала встреча военнослужащего из региона с его семьей, устроенная на сцене губернатором

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Сегодня в зале семья бойца, который пошел добровольцем»,— сообщил губернатор и пригласил на сцену его жену и их дочь. «Вы ведь хотели обвенчаться?,— неожиданно спросил он ее.— Мы связались с командиром, попросили дать вашему мужу отпуск. Иван здесь».

«Сегодня в зале семья бойца, который пошел добровольцем»,— сообщил губернатор и пригласил на сцену его жену и их дочь. «Вы ведь хотели обвенчаться?,— неожиданно спросил он ее.— Мы связались с командиром, попросили дать вашему мужу отпуск. Иван здесь».

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Завтра вас ждут в храме»,— сообщил им господин Артамонов

«Завтра вас ждут в храме»,— сообщил им господин Артамонов

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В промежутках между другими слайдами своей презентации господин Артамонов приглашал на сцену и награждал благодарностями врачей, которые смогли провести в регионе уникальную операцию, а также и школьников, которые отличились в учебе, искусстве и спорте

В промежутках между другими слайдами своей презентации господин Артамонов приглашал на сцену и награждал благодарностями врачей, которые смогли провести в регионе уникальную операцию, а также и школьников, которые отличились в учебе, искусстве и спорте

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

К слайду, на котором рассказывалось о перспективах развития крупнейшего в ЦФО детского загородного лагеря «Прометей», на сцену вышел детский хор и спел песню «Звезда России», которую 30 лет назад написал бывший вице-губернатор по социальному блоку Юрий Таран

К слайду, на котором рассказывалось о перспективах развития крупнейшего в ЦФО детского загородного лагеря «Прометей», на сцену вышел детский хор и спел песню «Звезда России», которую 30 лет назад написал бывший вице-губернатор по социальному блоку Юрий Таран

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

На фото слева направо: уполномоченный по правам человка в регионе Ираида Тихонова, уполномоченный по правам ребенка в регионе Юрий Таран, первый вице-губернатор Александр Рябченко

На фото слева направо: уполномоченный по правам человка в регионе Ираида Тихонова, уполномоченный по правам ребенка в регионе Юрий Таран, первый вице-губернатор Александр Рябченко

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Господин Артамонов также рассказал об участии Липецкой области в восстановлении подшефных районов бывших регионов Украины. В Володарском районе и Мариуполе Донецкой народно республике силами липецких строителей были отремонтированы детсады, школы, медицинские объекты, жилые дома, системы отопления и водоснабжения

Господин Артамонов также рассказал об участии Липецкой области в восстановлении подшефных районов бывших регионов Украины. В Володарском районе и Мариуполе Донецкой народно республике силами липецких строителей были отремонтированы детсады, школы, медицинские объекты, жилые дома, системы отопления и водоснабжения

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Отчет губернатора Липецкой области Игоря Артамонова за 2022 год. Экс-спикер облсовета Павел Путилин

Отчет губернатора Липецкой области Игоря Артамонова за 2022 год. Экс-спикер облсовета Павел Путилин

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Отчет губернатора Липецкой области Игоря Артамонова за 2022 год. Экс-губернатор Олег Королев (в центре)

Отчет губернатора Липецкой области Игоря Артамонова за 2022 год. Экс-губернатор Олег Королев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Отчет губернатора Липецкой области Игоря Артамонова за 2022 год. Герой России, вице-спикер облсовета Владимир Богадухов (в центре)

Отчет губернатора Липецкой области Игоря Артамонова за 2022 год. Герой России, вице-спикер облсовета Владимир Богадухов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Отчет губернатора Липецкой области Игоря Артамонова за 2022 год. Председатель горсовета Ельца Виктор Никонов

Отчет губернатора Липецкой области Игоря Артамонова за 2022 год. Председатель горсовета Ельца Виктор Никонов

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Следующая фотография
1 / 22

Игорь Артамонов выступил с отчетом о деятельности губернатора и правительства Липецкой области в 2022 году в областном Доме культуры 18 мая

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Его собрались послушать более 500 зрителей — депутаты облсовета и чиновники разных уровней, общественники и представители некоммерческих организаций, многодетные семьи, отметившиеся разнообразными заслугами дети с родителями. Отчет затем транслировали в эфире местных телеканалов и соцсетях облправительства. На фото: Глава администрации Елецкого района Олег Семенихин

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Год оказался непростым, что-то было более успешным, а что-то не удалось,— рассказал господин Артамонов.— В области насчитывалось 270 предприятий с иностранным участием. Но мы не допустили никаких катаклизмов на рынке труда. Да, были сложные события, например, смена собственника на заводе Indesit, тогда мы ездили в Турцию и договаривались»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Глава региона отметил, что «в тяжелый год» на территорию особой экономической зоны «Липецк» вошли семь новых резидентов с «заявленной» суммой инвестиций в 50 млрд руб. На фото в центре: экс-спикер облсовета Павел Путилин

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Один из крупных проектов — компания "Петэксперт", планирующая завода корма для домашних животных. Мы сами их нашли и уговорили зайти в регион, заключили соглашение»,— рассказал господин Артамонов

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Докладывая о развитии промышленного блока губернатор напомнил о запуске в регионе производства электромобилей компанией "Моторинвест"; а также сообщил. что белорусская группа «Амкодор» и российский «Трансмашхолдинг» сделали первые инвестиции в проект по созданию кластера машиностроения общей стоимостью 40 млрд руб. на депрессивной площадке Липецкого тракторного завода (ЛТЗ). По данным главы региона, партнеры внесли 200 млн руб. в уставной капитал липецкого юрлица, которое будет заниматься проектом

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Губернатор также сообщил, что на улицах, в парках и во дворах Липецка планируется запустить систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Всего планируется повестить порядка 10 тыс. камер. Пока во дворах и парках установлены 8,5 тыс. камер, а 208 подъездов подключены к системе оповещения. На фото: мэр Липецка Евгения Уваркина

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Губернатор сообщил также, что в 2022 году в регионе было сдано 283 социальных объекта. На фото: глава Становлянского района Сергей Никитин

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

По данным губернатора, регион на сегодняшний день уже потратил на нужды специальной военной операции на Украине более 2 млрд руб. и отправил 300 т «гуманитарного груза».

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Рассказать об этой теме подробнее губернатор попросил двух специально для этого приехавших из зоны боевых действий офицеров ВС РФ — командиров укомплектованных из местных жителей дивизионов, «которым мы доверили жизни наших липчан» (на фото в центре и справа). Господин Артамонов вручил им подарки

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Я первый раз в Липецке, но ощущаю себя частью этого региона,— взял слово один из военнослужащих.— Сегодня идет высокотехнологичная война. На одном умении и желании победить не получается. Поддержка, которая выделяется от региона дивизиону, позволяет выполнять поставленные задачи. Надеюсь, что вновь формируемый дивизион будет не менее успешным. Спасибо вам за оперативность, это ключевое, в доставке гуманитарных грузов»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Кульминацией отчета стала встреча военнослужащего из региона с его семьей, устроенная на сцене губернатором

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Сегодня в зале семья бойца, который пошел добровольцем»,— сообщил губернатор и пригласил на сцену его жену и их дочь. «Вы ведь хотели обвенчаться?,— неожиданно спросил он ее.— Мы связались с командиром, попросили дать вашему мужу отпуск. Иван здесь».

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Завтра вас ждут в храме»,— сообщил им господин Артамонов

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В промежутках между другими слайдами своей презентации господин Артамонов приглашал на сцену и награждал благодарностями врачей, которые смогли провести в регионе уникальную операцию, а также и школьников, которые отличились в учебе, искусстве и спорте

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

К слайду, на котором рассказывалось о перспективах развития крупнейшего в ЦФО детского загородного лагеря «Прометей», на сцену вышел детский хор и спел песню «Звезда России», которую 30 лет назад написал бывший вице-губернатор по социальному блоку Юрий Таран

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

На фото слева направо: уполномоченный по правам человка в регионе Ираида Тихонова, уполномоченный по правам ребенка в регионе Юрий Таран, первый вице-губернатор Александр Рябченко

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Господин Артамонов также рассказал об участии Липецкой области в восстановлении подшефных районов бывших регионов Украины. В Володарском районе и Мариуполе Донецкой народно республике силами липецких строителей были отремонтированы детсады, школы, медицинские объекты, жилые дома, системы отопления и водоснабжения

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Отчет губернатора Липецкой области Игоря Артамонова за 2022 год. Экс-спикер облсовета Павел Путилин

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Отчет губернатора Липецкой области Игоря Артамонова за 2022 год. Экс-губернатор Олег Королев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Отчет губернатора Липецкой области Игоря Артамонова за 2022 год. Герой России, вице-спикер облсовета Владимир Богадухов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Отчет губернатора Липецкой области Игоря Артамонова за 2022 год. Председатель горсовета Ельца Виктор Никонов

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Смотреть

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...