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Коммерсантъ FM
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МВД возобновит прием заявок на биометрические загранпаспорта с 1 июня

МВД России сообщило, что прием заявлений на загранпаспорта с электронным носителем информации возобновится с 1 июня. Выдача таких паспортов была приостановлена с 2 февраля 2023 года.

«Заявление может быть подано непосредственно в территориальный орган МВД России, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо направлено в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг («Госуслуги».— "Ъ") »,— указала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Биометрические загранпаспорта (или загранпаспорта нового поколения) содержат внутри микрочип, на который записана персональная информация о владельце документа. Система упрощает идентификацию личности.

В начале февраля 2023 года «Госуслуги» остановили прием заявлений на получение заграничных паспортов нового образца. В «Гознаке» сообщили, что проблемы с выпуском и изготовлением документов нового образца возникли из-за недостатка необходимых микросхем. 11 апреля 2023 года гендиректор завода «Микрон» (ключевой российский поставщик чипов) Гульнара Хасьянова сообщила, что предприятие нашло замену использующихся иностранных материалов.

Подробнее о том, почему возник дефицит микросхем для документов,— в материале «Ъ FM» «Паспорта расчипировались».

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