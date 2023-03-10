Гознак изготавливает биометрические загранпаспорта по поданным ранее заявкам

В пресс-службе Госзнака сообщили, что сейчас загранпаспорта нового образца с электронным носителем информации (со сроком службы десять лет) изготавливаются только по поданным ранее заявкам. Прием новых заявок на биометрические загранпаспорта пока не возобновлен.

«При этом говорить о ритмичности поставок комплектующих и, соответственно, производства таких паспортов в обычном режиме пока преждевременно»,— сказано в сообщении в Telegram-канале Госзнака. Там добавили, что МВД России сообщит о возобновлении приема заявок.

2 февраля «Госулуги» приостановили прием заявлений на выпуск биометрических загранпаспортов. В Гознаке поясняли, что причиной приостановки стала «перенастройка оборудования» для микросхем, которые используются при изготовлении документа. Сегодня, 10 марта, Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники сообщил, что в России возобновляется выпуск биометрических заграничных паспортов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Паспортам не хватает чипов».

Олеся Павленко