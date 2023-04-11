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Завод «Микрон» нашел замену иностранным материалам для изготовления биометрических загранпаспортов

Генеральный директор завода «Микрон» Гульнара Хасьянова заявила, что в России не будет проблем с изготовлением загранпаспортов нового образца, со сроком службы десять лет. По ее словам, предприятие нашло замену иностранным материалам, использующимся для выпуска загранпаспортов.

«Российские производители аналогов иностранных материалов есть, мы с ними активно работаем, не все получается с первого раза»,— сказала госпожа Хасьянова в ответ на вопрос о том, найдены ли аналоги зарубежных материалов и не будет ли проблем с изготовлением загранпаспортов на десять лет. Об этом она рассказала ходе пленарной сессии форума «Связь-2023» (цитата по ТАСС).

Завод «Микрон» — крупнейший производитель и экспортер микроэлектроники в России. Предприятие производит микросхемы и чипы для документов с биометрическими данными, транспортных карт, оборудования интернета вещей и узкую номенклатуру процессоров общего назначения.

В конце января 2023 года в отделениях МВД по вопросам миграции в разных регионах России появились сообщения о том, что фабрика «Гознак» приостановила изготовление загранпаспортов нового образца. Гражданам рекомендовано отозвать заявление и подать новое — на оформление загранпаспорта сроком службы пять лет. В объявлениях отмечалось, что выдача документов нового образца прекращена на неопределенный срок. 10 марта в пресс-службе «Гознака» сообщили, что сейчас загранпаспорта со сроком службы десять лет изготавливаются только по поданным ранее заявкам.

2 февраля портал «Госуслуги» приостановил прием заявлений на получение загранпаспортов нового образца. «Гознак» подтвердил информацию о проблемах с выпуском и изготовлением документов нового образца, сославшись на недостаток необходимых микросхем.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Паспортам не хватает чипов».

Александр Кислов

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